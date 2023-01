El ferrolano Sergio Sande, finalista de la beca Ensaia con su apuesta por un espacio cultural multidisciplinar

Crear un ecosistema cultural multidisciplinar, un espacio donde la gente pueda ir a clases, talleres, asistir a conciertos o usarlo con fines que aporten algún beneficio a la ciudad. Este es el proyecto que ya desde hace años rondaba en la mente de Sergio Sande (Ferrol, 1993) y que gracias a la bolsa Ensaia podría convertirse en una realidad.



El músico es uno de los ocho finalistas de la convocatoria –dirigida a personas entre 21 y 35 años– impulsada por una comunidad de más de cien personas para apoyar iniciativas que de algún modo tengan impacto en el territorio. Solo habrá un ganador, que recibirá 6.000 euros como premio. El fallo del jurado se dará a conocer el viernes.



La victoria permitiría a Sande dar un paso de gigante hacia la materialización de su propuesta. “De otro modo, sería más difícil. Tener la beca supondría un imput grande y poder ver todo más claro”, dice. “Me gustaría intentarlo de cualquier manera, lo que pasa es que seguramente los tiempos cambiasen”, añade.



Al margen de la resolución final, el músico ya ha sacado algo positivo de esta experiencia: “para mí encontrar esta beca fue una especie de motivación en el sentido de que me ayudó a generar algo que profesionalmente necesitaba, algo que me motivaba, que de una forma u otra circulaba por mi cabeza pero que no tenía demasiada forma. La beca fue el motivo principal para que todo esto tomase forma”, explica.



Ecosistema cultural



Le gustaría crear así, en su ciudad, un centro cultural bastante polifacético, un núcleo generador de diferentes propuestas. “Yo soy músico, me dedico profesionalmente a ello, pero no me gustaría que fuese simplemente un centro de conciertos, sino que también hubiese talleres, clases e incluso poder promover alguna especie de residencias creativas o algo por el estilo. Como una especie de productora en varios sentidos. Me gustaría que no fuese solamente un centro que cubre necesidades o demandas, sino que también genere oferta y actividades que yo creo que podrían aportar algún valor al concello o a la gente de la comarca”, comenta.



Sande, que inició sus estudios de percusión a los 10 años en el Conservatorio Profesional de Música Xan Viaño de Ferrol (donde obtuvo los títulos de Elemental y Profesional) continuó la formación musical Superior en Ámsterdam.



Aunque tenía la oportunidad de quedarse allí para cursar el máster, consideró que su etapa en Países Bajos, que fue “una experiencia increíble”, dice, había llegado a su fin, optando por regresar a casa. “Allí aprendí muchísimo, pero me apetecía volver, tocar con gente y empezar a trabajar”, relata.



Ya en su tierra, comenzó a dar clases en la Escuela de Música de Cedeira y se integró en el grupo de percusión Odaiko, con los que actuó un par de años y “de los que aprendí también un montón”. En la actualidad, está haciendo una sustitución en la escuela de música de A Coruña y continúa su formación con un curso de doblaje y los estudios de técnico de sonido para audiovisuales, que lleva a cabo en la modalidad a distancia.



Colaboración



Además de la cuantía económica, la beca Ensaia tratará de facilitar al mayor número de proyectos presentados contactos, formaciones y conocimientos. “É dicir, o simple feito de presentarse, pode ter premio”, indican los promotores de la convocatoria.



Este fue, precisamente, uno de los aspectos que más le animó a presentar su candidatura, “porque no era solo llegar a la final, en la que, sinceramente, no contaba estar, pero lo que realmente más me atrajo es que no solo era dinero, sino que te daba la posibilidad de conocer a gente, contactos o que te ayudasen, por ejemplo, con formación, entre otras cosas”, destaca Sande.



De las 70 propuestas presentadas, se hizo una preselección inicial de 18, de las que salieron las ocho finalistas. Entre ellas, la de este músico ferrolano deseoso de hacer su aportación a una ciudad a la que no le falta, dice, “ni talento ni ganas”.