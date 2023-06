Ferrol Verán Festival, “un concierto de ciudad grande en una gran ciudad”

Apuntó alto en la primera edición para traer a Ferrol a la mítica Bonnie Tyler. Ahora, en su segundo año de vida, el Ferrol Verán Festival da un paso más en su objetivo de consolidar en la ciudad “un evento musical grande, de gran ciudad”. Las estrellas, en esta ocasión, los Black Eyed Peas, banda de reconocida fama internacional y ganadora de seis Grammys.



Les acompañan en el cartel del próximo 2 de julio Green Valley, dj Paskman y ejerciendo la representación ferrolana Superglú y el dj Pablo Occy. “Hemos dado un gran salto con repecto al pasado año, este es seis veces más grande en todo, en producción, en costes, en repercusión...”, comenta Maxi López, responsable de Run Rum Axencia, promotora del evento junto a Mulas Producións.



Cuenta con el patrocinio de la Xunta de Galicia, a través de Turismo de Galicia, y la colaboración de VibraMahou y de la Autoridad Portuaria, en cuyo puerto interior se celebrará el evento. Un escenario privilegiado para un concierto de más de siete horas de música en vivo y con un aforo para un máximo de 8.000 personas.



Coste

La magnitud del evento se refleja también en las cifras que tienen que ver con su coste total, unos 620.000 euros; la duración del montaje de toda la infraestructura –comenzará casi un semana antes– y el número de personas que movilizará, un mínimo de 80 el día del festival. Ya se han vendido aproximadamente un millar de entradas y desde ahora solo será posible adquirirlas a través de la web del festival –en el primer lanzamiento se pusieron algunas a disposición de la venta física en los estancos del puerto y de Amboage–.

El precio, que partió de 38 euros, se ha ido incrementando y lo seguirá haciendo hasta la celebración del concierto, pero en ningún caso superará los 50 euros. Una más que módica cuantía, según la propia organización, para un concierto de estas características y que será posible gracias al apoyo de la Xunta.



“Será un concierto de ciudad grande en una gran ciudad, Ferrol”, destacaba ayer Vanesa Martín, gerente de Run Rum, quien puso en valor el potente cartel del Ferrol Verán Festival, “con mucho nivel y repercusión”.

Y precisamente a la repercusión económica y también turística de la cita aludían los dos representantes de la agencia ferrolana. “Constituye también una excelente forma de promocionar la ciudad”, dijeron, sobre todo para todas aquellas personas que proceden de otros lugares. “De las 3.000 entradas vendidas para el concierto de Bonnie Tyler, unas 1.300 procedían de diferentes capitales españolas”, dijo López.



Presentación

Ambos presentaron este miércoles la cita junto al presidente de la Autoridad Portuaria Ferrol-San Cibrao, Francisco Barea, y la delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, que destacó el salto cualitativo de la nueva edición. “Da un paso de xigante para traer á nosa cidade un grupo de fama mundial”, apuntó. “Estamos ante un dos grandes eventos do verán en Ferrol, cun cartel recoñecido na escena internacional e nacional e que chega para darlle continuidade ás actuacións de enorme éxito dos últimos dous anos que contaron co apoio da Xunta a través do Xacobeo 21-22”, indicó.



Barea, por su parte, aludió a la gran expectación que ya está generando el festival y reiteró su apuesta por reforzar el vínculo entre la ciudad y el puerto ferrolano, que el domingo 2 de julio se entregará al “show total” del segundo Ferrol Verán Festival.