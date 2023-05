Ferrol recupera población en el primer trimestre, ganando 410 habitantes

La caída demográfica parece estarse atenuando en la cabecera de comarca. Así lo destacó el concejal de Estatística del Concello ferrolano, Rafael Fernández Beceiro, que aportó ayer datos sobre el aumento poblacional en el primer trimestre del año, 410 habitantes, lo que supondría, explicó, “que o primeiro trimestre deste ano é o mellor da serie histórica dende que temos datos desglosados por meses”.

De este modo, con los 410 habitantes registrados en las bases de datos municipales, se remontaría la pérdida de 268 comunicada por el Instituto Nacional de Estatística para el global del pasado año 2022, situando de nuevo a Ferrol por encima de la barrera de los 64.000 vecinos –64.300–.



Desde el área de estadística municipal se confía en que esta tendencia pueda mantenerse a finles de 2023.

“É verdade que nos últimos 23 anos houbo meses soltos nos que o padrón aumentou, pero dende o 2020 estamos vendo períodos máis longos nos que o concello suma habitantes, como xa ocorreu entre xaneiro e abril do 2022”, explica el edil Rafael Fernández.



Así, en los primeros cuatro meses del pasado año se produjo también un incremento de 146 personas mientras que en el año 2000 los incrementos en meses consecutivos fueron más modestos: 76 habitantes más entre septiembre y octubre.

En los veinte años anteriores sin embargo, tal y como se informó desde el Concello, nunca se sucedieron dos meses en los que se produjese un incremento poblacional.

Antecedentes

Así, la estadística refleja que el mes más destacado fue el de septiembre de 2008, cuando se registraron 62 ciudadanos más.

En este sentido Fernández Beceiro indicó que “sempre temos a percepción de que as diferenzas entre altas e baixas no padrón ás veces están vinculadas á chegada de alumnos das escolas militares ou outro tipo de movementos temporais, pero a serie histórica apunta a que a importancia desas altas e baixas é máis ben reducida. Apenas ten reflexo no padrón porque se compensan entradas e saídas”.

Así las cosas, el análisis que hace el gobierno municipal de esta subida trimestral se basa en considerar que se debe a la “mellora do emprego, a evolución do turismo ou a dinamización da cidade en xeral”, como explicó el responsable del área muncipal de Estatística.