Ferrol recuerda al reportero José Couso en el vigésimo aniversario de su asesinato en Bagdad

La ciudad naval rindió este mediodía homenaje, como cada 8 de abril, al reportero gráfico ferrolano José Couso, asesinado en Bagdad por tropas estadounidenses hace ya 20 años. El acto, segundo celebrado de forma presencial tras la pandemia de coronavirus –se suspendió en 2020 y 2021 por las restricciones sanitarias–, fue íntimo y discreto, alejado, como en anteriores ocasiones, de la ostentación institucional. Este homenaje, como señaló la familia del profesional, se repetirá en Madrid el próximo día 22.



En total, sobre medio centenar de personas, entre familiares, allegados y representantes de entidades sociales y de las formaciones Ferrol en Común, BNG y PSdeG, acudieron a la cita, programada para las 12.00 horas en la plaza de la Paz-José Couso, en el barrio de Esteiro. De este modo, el acto arrancó con la lectura de un manifiesto por parte de la responsable local de Esquerda Unida, agrupación organizadora de la celebración, Paula Faraldo, quien hizo un paralelismo entre la situación actual, con la invasión rusa a Ucrania, y la guerra de Irak, en la que el profesional ferrolano fue asesinado.



Así, desde la formación se apuntó que, con aquel conflicto iniciado en 2003, comenzó otro, “o da familia de José Couso, esixindo investigación e xustiza”; una lucha de dos décadas “para que non se silencie este crime de guerra, para evitar que collan forzas as falsidades e medias verdades dos que queren xustificalo”. En este sentido, Esquerda Unida lamentó que durante este tiempo “pasaron demasiados gobernos pola Moncloa, uns torpedeando a causa de Couso, outros modificando as leis para non ter que condenar aos culpables”, incluido el actual, al que afeó haber “defraudado” a la familia.



De igual modo, desde la formación se censuró la “dobre vara de medir” que se está viviendo en la actualidad calificando de crimen de guerra las actuaciones de Rusia en Ucrania y no las de Estados Unidos en Irak.

Justicia



Tras la intervención de Faraldo, tomó la palabra el tío de José Couso, Quico Permuy, que a su vez leyó un manifiesto en el que exigía justicia para su sobrino “e para todos os xornalistas asasinados, presos ou silenciados”. En un sentido discurso, Permuy reclamó un acceso a la información libre y sin manipulación de Gobiernos y otros entes interesados.



De esta forma, el orador recordó a los compañeros de profesión muertos en todo el mundo, poniendo como ejemplo el caso de México, donde “52 traballadores da prensa foron asasinados desde 2006, facendo un país tan perigoso para os periodistas como Afganistán”. Como no podía ser de otro modo, Quico Permuy también aprovechó la ocasión para recordar al reportero Pablo González, “preso e incomunicado en Polonia desde 2022”, acusado de espionaje y sin asesoramiento legal apropiado hasta dos meses después de su detención.



Por último, una vez finalizadas ambas intervenciones, tuvo lugar la ya tradicional ofrenda floral, colocándose ramos y claveles en la placa con el nombre de la plaza dedicada a este profesional de la información ferrolano.