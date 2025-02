Ferrol y Narón reciclan menos vidrio: solo cinco municipios de Ferrolterra mejoran sus cifras

El reciclaje de vidrio es una de las formas más eficaces que tiene la ciudadanía para reducir el impacto ambiental y promover una economía circular. Y es que, a través de un simple gesto como el de depositar una botella en el contenedor verde, llamado comunmente iglú por su fisonomía, cada persona puede contribuir a minimizar residuos, ahorrar energía y dar una nueva vida a un material 100% reciclable –permite fabricar un envase igual, con las mismas propiedades, sin límite de veces–.



Sin embargo, los últimos datos disponibles –correspondientes a 2023– muestran una tendencia preocupante en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal, con un descenso del 8,25% en el conjunto de los 20 municipios. Solamente cinco de ellos han mejorado sus cifras.

Caída generalizada

Así las cosas, según los datos de Ecovidrio –el único Scrap (Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Producto) especializado que gestiona sobre el terreno la recogida selectiva de estos envases desde el origen–, las localidades de las comarcas disponían en 2023 de un total de 1.324 contenedores, apenas seis más que en el ejercicio anterior. Pese a este leve incremento en la infraestructura, la recogida de vidrio experimentó una caída, pasando de los 3.368.454 kilogramos de 2022 a los 3.090.709 de 2023.

Las causas de este retroceso pueden ser múltiples, tales como un menor consumo de productos en envases de vidrio, un acceso complicado a los recipientes para depositar estos residuos o una menor concienciación por parte de la ciudadanía.



En términos generales, los municipios más grandes como Ferrol y Narón –con mayor número también de contenedores, 256 y 163– registraron caídas del 6,6 y 3,9%, respectivamente. En el primero de los casos la cantidad recolectada pasó de los 802.860 kilos de 2023 a los 750.140 de 2022, mientras que en el segundo bajó de los 507.620 a los 487.760.

Elaboración: Diario de Ferrol

El descenso se acentúa en otros ayuntamientos como los de Mañón –que pasó de 74.999 kilogramos a 41.289, un 44,9% menos–, Cerdido (-35,4%, de 46.419 kilos a 29.956), Monfero –con un descenso del 30,3%, de los 72.630 kilos recogidos en 2022 a los 50.586 de 2023– y Moeche, con 31.820 kilos frente a los 41.142 del ejercicio anterior (-22,6%).



Valdoviño (-22,82%), San Sadurniño (-12,26%) y As Somozas (-10,95%) también bajaron sus cifras de reciclaje de vidrio, del mismo modo que Ortigueira, que se situó como el municipio con menor porcentaje de descenso (-6,49%).

Ejemplo a seguir

Frente a esta tónica negativa, algunas localidades del área de Ferrolterra han logrado mejorar sus cifras de reciclaje de vidrio.



Es el caso de Cabanas, que experimentó el mayor incremento (12,87%) al pasar de los 44.754 kilogramos recogidos en 2022 –en sus 34 contenedores– a los 50.515 de 2023. Ares mejoró también sus cifras, con un 12,02% más de residuos recolectados –de los 159.794 a los 178.996–.

A estos dos ayuntamientos les siguen los de Cedeira –un 7,7%, de 171.187 a 184.366–, A Capela –con un aumento del 4,7%, 41.167 kilos recolectados en 2022 y 43.124 en 2023– y Pontedeume, con un ligero incremento del 1,8% y cifras similares en ambos ejercicios –166.410 y 169.501–.

Administraciones

El papel de los Consistorios a la hora de lograr buenos resultados en el reciclaje de este tipo de material resulta primordial.



Así, una correcta distribución de los contenedores –facilitando su acceso a los vecinos y vecinas, así como a sectores como el hostelero–, el desarrollo de campañas de sensibilización o la colaboración con entidades especializadas como Ecovidrio pueden influir en la participación de la ciudadanía, incrementando la cantidad de envases a los que se les puede dar una nueva vida.

JORGE MEIS

En cuanto a las cifras de reciclaje de vidrio en el conjunto del Estado, en 2023 se lograron recolectar 1.005.473.137 kilogramos en un total de 251.443 contenedores distribuidos por toda la geografía española. Por Comunidades Autónomas, Cataluña lideró el ranking con 198.339.288 kilos, seguida de Andalucía con 133.956.456 y Madrid con 120.600.375. Por su parte, Galicia se situó en el quinto puesto, con 71.387.687 kilos de envases de vidrio recogidos.



Según los datos de Ecovidrio, se reciclan siete de cada diez envases de este material (8,6 millones al día), con una media por habitante de 19,2 kilos al año.

Claro como el cristal

Desde la entidad remarcan la diferencia entre estos dos materiales, debiendo depositarse solo uno de ellos en los iglús. “El cristal y el vidrio no son lo mismo. Un vidrio es un sólido no cristalino que presenta el fenómeno de transición vítrea. Es decir, mientras que los cristales son sólidos con una estructura atómica regular que da lugar a formas definidas y simétricas, el vidrio presenta una estructura no ordenada, en la que los átomos y moléculas se disponen con un orden de corto alcance”.

En este sentido, recuerdan que todos los envases de alimentación y bebidas están fabricados en vidrio, por lo que deben ir siempre al contenedor verde. Fuera de estos, se encuentran otro tipo de objetos como vasos, cristalerías, espejos, ventanas, etc. Para reciclar estos elementos, recuerdan desde Ecovidrio, es necesario llevarlos a un punto limpio.