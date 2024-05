Ferrol y Narón negocian los costes de saneamiento y aplazan la vista del proceso judicial

Las diferencias en cuanto al porcentaje que corresponde a los Concellos de Ferrol y Narón en el pago del saneamiento de las aguas continúa siendo caballo de batalla entre ambas administraciones, además de encontrarse judicializado el asunto, por el cual la administración ferrolana reclama a la naronesa una deuda basada en un reparto de porcentajes que actualmente es del 70-30% pero que pretendía ajustarse a un 60-40%, con el que el Concello naronés no se muestra de acuerdo.



En este mandato, con el popular José Manuel Rey a la cabeza, se habló ya de retomar un diálogo abandonado y buscar acuerdos y en eso se mantiene ahora el ejecutivo de la ciudad naval. Sin embargo, desde la agrupación municipal socialista se han exigido ahora explicaciones al alcalde sobre la supuesta retirada de la reclamación judicial por ese reparto de costes del saneamiento entre ambos Concellos.



El PSOE recuerda que esa reclamación judicial al Concello de Narón se aprobó el 22 de agosto de 2022 y se mantienen en que “non se entende que os e as ferrolás teñamos que sufrir unha suba da taxa de auga do 40% de media, e asumamos as súas consecuencias destas decisións do goberno de José Manuel Rey con respecto a todo o que atinxe a Emafesa”.



Afirman, además, que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dio la razón al Concello en febrero del año pasado “reducindo do 70% ao 60% a participación ferrolá nos custes”, por lo que el grupo que lidera Ángel Mato y que fue quien interpuso la demanda contra el Concello de Narón entiende que cualquier decisión sobre la reclamación judicial debería ser debatida y votada en el pleno municipal “asegurando a transparencia e o cumprimento dos procedementos establecidos”.



Desde el ejecutivo local se tacha de “fake news” la información del grupo socialista sobre la retirada del procedimiento judicial, asegurando que no se ha retirado nada que tenga que ver con el saneamiento y lo que ha habido es “un aplazamiento temporal y por acuerdo de ambas partes de la vista pendiente”, debido a que “después de cuatro años de falta de diálogo”, desde el pasado mes de junio ambos Concellos han retomado el diálogo con respecto a los costes de saneamiento de cada municipio.



El gobierno, indican desde el ejecutivo, “solo busca solucionar los problemas que nos hemos encontrado, con una empresa municipal que acarreaba unas deudas de más de 6,6 millones de euros y con unas liquidaciones pendientes desde 2022”. El ejecutivo local que dirige José Manuel Rey Varela asegura que sigue trabajando para “defender los intereses de los ferrolanos”.