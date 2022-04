Ferrol lidera un proyecto en el que se combina modernismo y Camino Inglés

El Modernismo forma parte de ciudades como Ferrol, Avilés, Comillas, Bembibre, Barakaldo, Calahorra y Cuenca, pero todas ellas, además, son puntos por los que pasa el Camino de Santiago. Por eso, ambos vínculos han llevado a la ciudad naval a ponerse al frente de un proyecto que se ha presentado a las ayudas del programa de experiencias Turismo España, financiadas con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El presupuesto es de 1,4 millones y se repartirían entre todas las localidades, a razón de 200.000 euros para cada ciudad participante en el proyecto, que encabeza Ferrol.





La iniciativa, presentada desde el área de Patrimonio Histórico que dirige la edil Eva Martínez, está dirigida a localidades por las que discurre el Camino y deben formar parte, al menos, tres municipios de tres comunidades autónomas diferentes. Se trata de potenciar destinos no masificados en los que tanto el modernismo el camino jacobeo tengan representación.





Como explicó la concejala de esta área, se trata de “unha idea novedosa e interesante porque xoga con dous elementos en claro apoxeo e trataríase de aunar dous recursos turísticos á alza como son as rutas non maioritarias do Camiño a Santiago e unha corriente artística como é o modernismo, moi visual pero aínda descoñecida en moitas cidades”.





Patrimonio y cultura se darían así la mano en un proyecto turístico que engloba actividades de diferente índole, según el ayuntamiento del que se trate





1. Museo del modernismo o escape room en el Jofre

El Modernismo en el Camino Inglés es un proyecto que implica no solo a la administración local sino a propietarios de recursos, grandes entidades o pequeñas generadoras de experiencias que trabajarán de forma colaborativa y a la que se sumarán empresas especializadas en comunicación en el mundo del turismo. En Ferrol, se plantean propuestas como la creación y celebración de una Semana del Modernismo, que incluiría desfiles, concursos de escaparates modernistas, talleres especializados, paseos teatralizados, etc. Además, se plantea del diseño y montaje de un museo dedicado al arquitecto modernista más reconocido en la ciudad, Rodolfo Ucha, en el que, como se explica en el proyecto, será posible trasladarse virtualmente al siglo XIX. Además, como en los otros ayuntamientos participantes se programarían visitas guiadas teatralizadas, paseos nocturnos para disfrutar del modernismo iluminado, talleres creativos y participativos especializados, cuentos y escape room en edificios modernistas como podría ser en Ferrol el teatro Jofre, recetas y menús modernistas con productos locales, recreaciones de elementos modernistas o campañas e incentivos dirigidos a los peregrinos y otros visitantes.





2. Turismo responsable, sostenible y accesible

El proyecto responde a la idea de conseguir un turismo responsable, sostenible y accesible, en el que se generen nuevas demandas turísticas, traduciéndose en un desarrollo económico de cada uno de los destinos. Además, se busca acercar el Camino a los visitantes de los espacios modernistas, promoviendo un turismo sostenible, de recursos naturales y patrimonio cultural.





3. Futura red de destinos modernistas del Camino

La idea de que se dé a conocer el modernismo en el Camino de Santiago pretende crear una nueva razón para que los peregrinos realicen una segunda visita a la localidad pero también que se interesen por conocer otros destinos similares, funcionando así el proyecto como germen de una futura Red de Destinos modernistas del Camino de Santiago. Indicadores inteligentes, con las distancias o el número de pasos hasta los recursos modernistas visitables, rincones modernistas en los establecimientos de hospedaje, accesos gratuitos de los peregrinos a espacios modernistas, degustaciones o talleres son ingredientes del proyecto. Desde la otra perspectiva, el modernismo ayudará a conocer el Camino con indicadores sobre la ruta en espacios modernistas, paneles digitales inteligentes con información sobre este o campañas especiales con obsequios de elementos jacobeos a los visitantes.