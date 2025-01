Ferrol despidió el año con un aumento general en el precio de la vivienda

Si en algo se caracteriza el mercado inmobiliario en Ferrol es en su estabilidad. Incluso en pleno “boom” de los pisos turísticos, la demanda se mantiene constante, al tiempo que los precios apenas presentan variaciones. No obstante, esto no quiere decir que, al igual que con otros indicadores económicos, no se registren subidas paulatinas con el paso de los años.



Así, a lo largo del pasado 2024 se experimentó un ligero pero constante incremento en el coste del suelo en el término municipal, pasando de los 972 euros de media por metro cuadrado en enero –cuantía basada en el índice inmobiliario de los portales de referencia Idealista, con 876 euros, y Fotocasa, con 1.038– a los 1.031 en diciembre –967 y 1.095, respectivamente–. Esto se traduce en un incremento medio del 6,07% en tan solo un año, aunque con matices.



Y es que, como se señaló en anteriores análisis de este mercado, dichas cifras dependen principalmente de dos factores: el catálogo con el que cuentan los portales de referencia y la relación de costes de cada uno de ellos. En este sentido, Idealista tiende a mostrar precios más bajos y una evolución estable, mientras que Fotocasa muestra cuantías más altas y variables, con picos de demanda más marcados a lo largo del año.



Curiosamente, en el caso de 2024 la tendencia de cada web en relación a la volubilidad del sector se mantuvo, de forma que el primero muestra una progresión lenta y positiva, mientras que el segundo cuenta con más altibajos; pero al mismo tiempo el incremento del coste medio en Ferrol es más marcado en el caso de idealista, alcanzándose los 91 euros de diferencia por unidad de suelo, frente a los 57 de Fotocasa. De este modo, en este segundo los meses de mayor demanda fueron marzo, con el mayor pico del año (1.465 euros), julio (1.148) y septiembre (1.255).

Distritos



En cuanto a la evolución por barrios, de los dos portales, tan solo idealista muestra su variación interanual, aunque Fotocasa, como contrapartida, cuenta con una mayor relación de áreas. Así, en el primer caso, el entorno de la plaza de España no solo experimentó el mayor aumento en el coste del suelo del año –un 21,9%, situándose en diciembre en los 1.141 euros–, sino que el último mes del año se posicionó como la zona más cara de Ferrol, con su precio más alto de toda la serie histórica.

Caranza fue el segundo barrio de Ferrol en el que más subieron los precios | E.C.



En términos de incremento porcentual le seguiría Caranza, pese a ser el barrio ferrolano más barato, con una subida del 17,8% y su mayor pico registrado en octubre –811 euros frente a los 754 de diciembre–. No obstante, el caso más llamativo de la relación de áreas de la ciudad naval según Idealista es el de Porta Nova, que a día de hoy es la tercera de menor coste del municipio –superada únicamente por Caranza y Fajardo–, dado que, aunque su evolución interanual fue de las más altas –un 12,4%, alcanzando ya los 945 euros por metro cuadrado–, también presenta la mayor variación, en este caso negativa, desde su máximo histórico –en agosto de 2012 se llegaron a los 1.527 euros, lo que se traduce en una caída del 38,2%–.



En el caso de Fotocasa, la relación de los barrios más caros a diciembre de 2024 serían A Magdalena (1.275 euros), seguido de la plaza de España (1.180), Ultramar (1.172) y Esteiro y el área Rural (ambas a 1.090). Porta Nova, Fajardo y Canido, por otro lado, apenas tienen un euro de diferencia entre ellas –1.068, 1.067 y 1.066 euros por unidad de suelo, respectivamente–, al tiempo que Caranza, con un precio de 825 euros, se mantiene también en este portal como la zona más económica de todo el término municipal.

Otros indicadores



Respecto a la situación de Ferrol como municipio, un tercer dominio web inmobiliario, Trovimap, muestra algunos indicadores propios sobre la situación del concello en relación con el resto de Galicia. Según este portal, el precio por metro cuadrado en la ciudad naval se situó en diciembre en los 998 euros, un 30,41% más bajo que la media del ayuntamiento de A Coruña. Asimismo, de los 94 términos municipales que componen la provincia coruñesa, Ferrol se sitúa en el puesto número 50 de los más caros –Narón, por ejemplo, con un precio de 1.036 euros, está en la posición 43–.



Asimismo, los mayores índices de revalorización se dieron en los inmuebles de menor y mayor tamaño –menos de 60 metros cuadrados y más de 120–, los primeros alcanzando los 1.406 euros por unidad de suelo (+3,71% respecto a noviembre) y los segundos los 1.343, un incremento total del 4,29%.