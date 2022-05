Ferrol conservará la estatua y el premio dedicado a González-Llanos

Ni la moción aprobada a principios de abril en la que, sin ningún voto en contra, se acordó la retirada de simbología franquista en la ciudad incluida la estatua de Esteiro dedicado a González-Llanos, ni la publicación de un manifiesto de los presos políticos del franquismo que recabó apoyo de entidades de diversa índole sirvió para que se tumbase la moción planteada por el PP y apoyada por el PSOE para mantener en pie dicha estatua, así como conservar el nombre de este ferrolano para designar a un premio de ingeniería que otorga el propio Concello.



La aprobación de la moción de abril fue la que dio pie a la presentada ayer, por parte el PP, con motivo de “reconocer el legado en la ciudad de González -Llanos”.



El portavoz del Partido Popular, José Manuel Rey, fue el encargado de defender la propuesta, destacando el “legado” de González-Llanos en la ciudad y en la construcción civil. Dio cuenta de artículos de historiadores y periodistas que no consideran que deba desaparecer este recuerdo del que fue director de Bazán y señaló, además, que el pleno “tiene la obligación de dar memoria a los acuerdos de la etapa democrática y fue en 1998 cuando se aprobó la construcción de esta estatua”. Apuntó, además, que el premio González-Llanos fue constituido en 1984 y convocado por todas las corporaciones municipales desde entonces, incluidas las presididas por los que reclaman que se retire ahora (la última FeC en 2018).



La postura del colectivo de presos políticos que propició la moción aprobada en abril fue defendida por Manuel Monge con una intervención previa al debate en la que achacaba a una “ofensiva da dereita” la nueva moción.



Tanto el portavoz del BNG, Iván Rivas, y en nombre de FeC, Suso Basterrechea, apoyaron la retirada. Rivas aseguró que la moción no es sobre González Llanos sino sobre “blaquear ou non o réxime fascista” y acusó al PSOE de “recuar cando llo di a parte máis conservadora”, pese a haber apoyado la primera moción de retirada. Basterrechea sí habló del “homenajeado” diciendo claramente que “puido ser moitas cousas, pero foi un militar golpista”.



La concejala de Patrimonio Histórico, Eva Martínez, fue la encargada de explicar el cambio de postura del gobierno local, que ahora mostró su apoyo al PP cuando en abril había votado también a favor de la retirada, en cumplimiento de la ley de memoria histórica.



La edil indicó que ya en su momento precisaron que había “matices” en la moción aprobada el mes pasado, que se referían precisamente a esta estatua. La concejala dejó claro su apoyo a la ley, que, recordó, “aprobou o noso partido” y abogó por dejar a la Mesa de Memoria Histórica su papel de carácter consultivo al respecto, explicando que hay represaliados de la lucha antifranquista que que comentan el carácter “civil” de esta figura. Aseguró que su “participación activa” no está demostrada y por eso indicó que en ningún caso se incumpliría la ley de memoria histórica.



Martínez condicionó el apoyo de la moción a la inclusión de dos enmiendas in voce, que se referían a hacer hincapié en el “eido civil” de González-Llanos, señalando el legado ferrolano como ingeniero naval y director de Astano, así como, al final de la moción, que se haga hincapié en que, en todo caso, se cumplirá la Ley de Memoria Histórica. Las enmiendas se incluyeron para su aprobación, con los votos favorables de PP y PSOE.



La placa que reza en un lateral de la estatura sí se refiere a su actividad militar, ya que indica “de la Marina a su contralmirante”, por lo que la edil se comprometió a estudiar el posible cambio, ya que lo que se quiere destacar es su faceta civil y no su papel como militar.









San Xoán





El presidente de la Asociación de Vecinos de San Xoán-Bertón intervino en el pleno para reivindicar la construcción de un centro de salud en el barrio que se contempla en el plan de infraestructuras de atención primaria de la Xunta de Galicia y que está la espera de la cesión de una parcela para su construcción.



La propuesta de cesión de un terreno por parte del Concello ferrolano a la Xunta fue elevada como moción a pleno por el Partido Popular y aprobada por todos los grupos.