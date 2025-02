Ferrol en Común realiza un chamamento polos 25 anos do Día Internacional da Lingua Materna

Hoxe, 21 de febreiro, celébrase o Día Internacional da Lingua Materna, tal como lembrou Ferrol en Común cun comunicado no que realiza un chamamento a coidar e preservar o idioma, xa que "á vista dos últimos estudos (Instituto Galego de Estatística) sobre o uso do galego, obsérvase unha perda considerable do mesmo en todos os eidos”.

O partido sinala que se trata duns rexistros que semellan “non ter en conta na Xunta de Galicia nin en moitos Concellos, incluído o de Ferrol”, onde “non se esixe ás empresas dependentes do Concello que usen o galego”.