Ferrol en Común califica de “atentado contra o patrimonio” la reurbanización de Rubalcava

El pasado lunes, durante la rueda de prensa posterior a la Xunta de Goberno Local, el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, anunció el proyecto de reurbanización de la calle Rubalcava, una propuesta similar a las reformas acometidas en Sol e Igrexa y que irá en consonancia con el nuevo PMUS del Consistorio. Las reacciones a la noticia, que posteriormente amplió la edila de Urbanismo, Blanca García, por las redes sociales, no se hicieron esperar, con vecinos y entidades por igual mostrando su respaldo o rechazo a la iniciativa.



Por parte de los grupos municipales, el primero en manifestar su parecer ante esta actuación fue Ferrol en Común, que calificó el proyecto de “atentado” hacia el patrimonio arquitectónico local, además de criticar la falta de consenso en torno a la misma. En este sentido, el portavoz de la formación, Jorge Suárez, afirmó que “non ten nada que ver o mantemento do firme abandoado durante anos coa súa reconstrucción para facilitar o uso do vehículo privado”, lamentando que el Concello no optase por generar en la vía una zona de tránsito calmado.



“Nós o que propomos é que antes de aprobar e desenvolver ese proxecto cun alto custo, que se consulten a asociacións recoñecidas e expertos en patrimonio cultural, artístico e urbanístico”, apunta Suárez, con la esperanza de que el Concello “se dea conta de que pode producirse un arranxado da rúa sen cambiar o seu pavimento”. De este modo, el portavoz se muestra consciente de que “é unha demanda da cidadanía” el poder circular por esa calle “con garantías”, aun cuando “non é dun uso tan habitual coma a rúa da Igrexa”, pero también considera que hay otras posibles soluciones “que poidan manter o carácter orixinario do barrio”.