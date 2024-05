Ferrol cierra su mejor cuatrimestre en creación de empresas desde antes de la covid

El presente 2024 está siendo un año cuanto menos atípico a nivel de creación de empresas en el área de Ferrolterra.



Por una parte, en el conjunto de las tres comarcas, el inicio de ejercicio fue incluso más lento que en 2023 en todos los territorios, lo que parecía augurar unos resultados generales por detrás de los registrados en 2019, antes del inicio de la pandemia. Por otra, los dos últimos meses están siendo notablemente desiguales entre los tres territorios, de modo que el Eume y Ortegal mantienen su tendencia a la baja frente a años anteriores, mientras que Ferrol ha gozado de un importante impulso, hasta el punto de empujar las cifras globales a niveles de 2022, uno de los mejores años de la serie histórica.

Cifras mensuales



Así, según el último informe del Instituto Estatístico de Galicia (IGE), correspondiente al mes de abril, el área de influencia de la ciudad naval contó con 17 nuevas compañías, la cifras más alta para este período desde antes de la epidemia mundial; mientras que en el Eume tan solo se fundaron dos, las mismas que en el ejercicio anterior y una unidad más que en 2020 y 2021, pero un resultado muy pobre en comparación de las cinco de los años 2019 y 2022.



En Ortegal, no obstante, este cuarto mes también fue positivo –lo que, sin embargo, no logra paliar los números de enero a marzo–, registrando cuatro nuevas compañías frente a los tres años anteriores, con una cada uno, o las dos de 2019 –en abril de 2020, dada la coyuntura sociosanitaria, no se constituyó ninguna–.

Datos acumulados



Como ya se señaló, el cambio de tendencia a nivel general se observa mayoritariamente al analizar los datos acumulados desde comienzos de año. De esta forma, entre enero y abril de 2024 se constituyeron en las tres comarcas 75 empresas, lo que sitúa al ejercicio ligeramente por detrás de 2022 (78) y muy por delante de 2023 y 2019 –56 y 65, respectivamente–.



A nivel individual, la comarca de Ferrol contó con los mejores resultados, constatándose 60 nuevas empresas frente a las 39 del año pasado, las 55 del anterior y las 46 previas al estallido de la pandemia de coronavirus. Ortegal, por otro lado, mantuvo la misma cifra de 2023 –seis fundaciones–, pero cayó frente a 2022 y 2019 –ocho cada una–. Por último, el Eume registró la peor cifra de la serie con nueve compañías, dos menos que el ejercicio anterior –y que 2019– y seis por detrás de 2022 (15). Otro dato curioso que se puede observar en el balance del IGE es que, mientras que en Ferrol y Ortegal se dio un inicio de año lento que poco a poco fue mejorando hasta abril, en el caso del Eume la tendencia fue diferente, con un enero pésimo –ninguna nueva empresa–, seguido de un febrero especialmente notable (4) y dos meses de caída progresiva.



Cabe señalar, no obstante, que esta mejoría no se traduce necesariamente en una tendencia continuada a lo largo del año. 2021, por ejemplo, arrancó mucho más fuerte de lo esperado pero al final resultó ser un ejercicio con muchos altibajos, mientras que 2023 fue muy estable pese a comenzar con resultados bastante discretos.

Municipios



A nivel municipal, en la comarca de Ferrol la ciudad naval y Narón acapararon la mayor parte de las constituciones, con seis cada una, seguido de Ares, con dos, y Cedeira, As Somozas y Valdoviño, con una nueva empresa cada una. En el caso de Ortegal, las cuatro compañías fundadas durante el mes de abril tienen todas ellas su sede en el concello de Ortigueira. En el Eume las dos firmas recién creadas se sitúan en los términos municipales de Cabanas y As Pontes.



Asimismo, en todos los casos las firmas se constituyeron bajo la forma jurídica de responsabilidad limitada.

Galicia



En lo referente a los datos generales de la Comunidad en el informe del IGE, se pueden destacar algunos hechos interesantes del período.



Por una parte, en el conjunto de toda Galicia se constataron en el mes de abril 17 empresas que se encuentran inmersas en un proceso de concurso de acreedores, mientras que las cifras globales de creación de compañías fue de 437, 22 más que en marzo y 135 por encima del mismo período de 2023. Los titulares de estas firmas son en su mayoría hombres –410, el 77,36% del total–, y el capital medio de estas entidades asciende a los 43.750,13 euros. Por último, 110 sociedades ampliaron su patrimonio.