Ferrol celebra la moda y el comercio local con su primera Fashion Night tras la pandemia de covid

Las calles de la ciudad naval volvieron a llenarse ayer de vecinos y visitantes para disfrutar de la primera Fashion Night celebrada tras la pandemia de coronavirus. Y es que el buen tiempo acompañó a un evento que ya es todo un clásico de Ferrol, invitando a asistir a los múltiples conciertos, exhibiciones y actividades organizadas por todo el centro urbano. Todo ello sin olvidar el eje central de esta celebración: los descuentos, promociones e iniciativas –como pinchos especiales en los locales– para incentivar el comercio local.



Ya desde el comienzo mismo de la jornada la participación vecinal fue total, con grandes grupos de personas acompañando las diferentes exhibiciones de baile por diferentes puntos de la ciudad –en total fueron once grupos de danza los que realizaron actuaciones: Bregadiers Power Trío; Compay Son; May Dance Studio: Escola Tedaga CBO Narón; Capoeira Luanda; Shakti Danza; Escola All Dance Studio; CBD Un Paso Adelante; Escola Paso a Paso; Escola Suso Pérez Lago; y Escola Fusion Dance–. Como no podía ser de otra forma, la moda tuvo un papel central, con tres desfiles –dos en la calle Magdalena y otro en la Real– para mostrar las colecciones de verano de los establecimientos Paula Lencería, Niebla y Desexos. En este caso, además, los pases se planificaron para que se celebrasen a diferentes horas –20.30, 21.15 y 22.00 horas– y que así el máximo de gente pudiese asistir a los mismos. En cuanto a los eventos musicales, durante la jornada se celebraron una decena de conciertos –todos ellos entre las ocho y las nueve de la noche–, además de una sesión de DJ en la plaza de Amboaxe.



Por último, los vecinos y visitantes pudieron disfrutar de multiples actividades repartidas por todo el centro, especialmente en el entorno de las plazas. Así, en Armas los jugadores del Racing, del Rugby Ferrol y de O Parrulo tuvieron un encuentro con los aficionados al deporte local; mientras que los más pequeños pudieron despertar su creatividad con talleres de tatuajes, robótica o cocina creativa.