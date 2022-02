Feriantes de Ferrol piden al Ayuntamiento poder instalar atracciones en carnaval y Semana Santa

Los propietarios de atracciones de feria de Ferrol han demandado al Ayuntamiento poder instalar sus negocios de ocio infantil durante el carnaval y la Semana Santa.





"No tenemos ningún tipo de contestación del gobierno, es increíble sabiendo que las atracciones son nuestro único medio de vida" ha manifestado Encarnación Pita, una de las empresarias afectada en una rueda de prensa ofrecida en la mañana de este miércoles en el Ayuntamiento de Ferrol, acompañados de dos de los ediles del grupo municipal del Partido Popular, Ana Leira y Javier Díaz Mosquera.





"Estamos cansados de venir al Ayuntamiento y de que el alcalde no nos reciba, es una situación desesperante", ha trasladado Félix Martínez, otro de los empresarios afectados, que ha sido más duro en sus manifestaciones al asegurar: "Estamos cansados de ser buenos, y pienso que aquí lo que quieren es que traigamos los camiones para delante del Ayuntamiento, ya que aquí no quieren atracciones y nos están dando largas".





"Carnaval lo estamos pasando y por las buenas, pero por Semana Santa no vamos a pasar, si quieren gaita la van a tener, de momento no nos vieron los dientes, pero si ellos es lo que quieren, los vamos a enseñar", ha sentenciado.





Por su parte, la edil Ana Leira ha trasladado que "Mato, como siempre, no escucha, ni atiende a las demandas de los vecinos, en este caso de los empresarios de las atracciones de feria que desgraciadamente no podrán instalarlas este fin de semana con motivo del Carnaval, ya que el gobierno no se reúne con ellos". Mientras, el concejal Javier Díaz ha abundado en que espera que "Mato, de manera inmediata, facilite una ubicación para la instalación de las atracciones de feria y no siga privando a estas familias de poder trabajar".





El grupo municipal del PP ha presentado una moción con esta demanda en el pleno ordinario de fin de mes, que se celebrará desde las 19,00 horas de este jueves, 24 de febrero.





Respuesta del alcalde

Tras estas manifestaciones, el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, a preguntas de los medios de comunicación, ha asegurado que "se siguen manteniendo reuniones por parte de los concejales responsables de la colocación de este tipo de juegos".







"Espero que en los próximos días se pueda alcanzar algún acuerdo, pero es evidente, como pasa en todas las ciudades, que esa actividad está regulada de una forma que también garantice la seguridad de ese tipo de instalaciones y que se cumpla la normativa", ha sentenciado.