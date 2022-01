La Federación de ANPA califica de falta de previsión el inicio de las extraescolares

Ayer daban comienzo las actividades extraescolares propuestas por el Concello de Ferrol. Lo hacen con cuatro meses de retraso y, según la Federación Comarcal de Ferrolterra de ANPAs de Centros Públicos, “arrancan no peor dos momentos, no medio dunha nova ola da pandemia”.



Lorena Dapena, presidenta del ente de representación de padres de alumnos en la zona asegura que el inicio de las actividades en este momento responde a “unha total falta de previsión e mala organización por parte do Concello, isto tiña que estar previsto a comezos do curso para arrancar como moito nas primeiras semanas non no dez de xaneiro como é o caso”, critica Dapena.



Otra cuestión que no gusta nada a la Federación de ANPAs es el modelo por el que ha apostado el Concello, “eles apostaron por manter os grupos burbulla das aulas cun mínimo de cinco nenos e nos defendiamos que iso ía limitar os gustos e o propio lecer dos nenos”. Sostiene que es complicado que pequeños de una misma aula les guste la única propuesta que se les ofrece, “así estanse restrixindo o seus talentos ou gustos, e vense forzados a inclinarse por una acción concreta para non quedar sin ela” explican desde la federación.



Lorena Dapena lamenta que se haya apostado por organizar así las extraescolares y asegura que “non ten ningún sentido, xa que en ningures se fai así, de feito a Consellería non obriga para nada a manter os grupos burbulla da mañá nas extraescolares”, lamenta la presidenta de la Federación de ANPAs, quien asegura que non están de acuerdo para nada con la decisión adoptada por el gobierno de Ángel Mato en lo relativo a las actividades.









Transporte





Desde la citada federación también lamentan que este año se haya rescindido el servicio de transporte, que llevaba años en funcionamiento. “Unha pena votar por terra unha reinvidicación histórica da federación, tal parece que aproveiten esta situación para suprimilo, o que vai facer que moitas familias tampouco poidan acudir se non hai bus”.