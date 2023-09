FeC reclama al gobierno que el próximo año retome el acto de despedida de los saharauis

Ferrol en Común demanda al Concello de Ferrol, tras la marcha de los niños y niñas de los campamentos saharauis que pasaron parte del verano en Ferrol, que el año que viene se retome la despedida de la corporación, que en esta ocasión no se hizo. “Agardamos que este esquecemento por parte do goberno local fora máis un olvido que unha falta de compromiso pola súa parte”, indica la formación en un comunicado.



Recuerdan que fueron cinco los menores que viajaron hasta Ferrol gracias a la colaboración del Concello y de la asociación Solidariedade Galega co Pobo Saharauí y que sí tuvieron acto de bienvenida en julio. “Sen embargo, este ano non se realizou a habitual despedida na que ademais se lles agasalla con variado material escolar que cobre algunhas das súas necesidades para volta ao Sáhara”.



Ferrol con Común manifiesta estar “altamente comprometido coa causa do Sáhara Occidental e máis aínda cos nenos e nenas que viven nos campamentos do deserto do Tinduff” y esperan que en 2024 se recupere también el adiós institucional.