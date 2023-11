FeC critica el método para cubrir la plaza de dirección del Centro de Información á Muller

Ferrol en Común demanda unas “bases apropiadas” para la cobertura del puesto de psicóloga del Centro de Información á Muller. La formación indica que el método empleado por el gobierno local, mediante un proceso de estabilización de empleo en el que se incluyen tres psicólogos/as, no es el adecuado y que se requeriría una convocatoria específica para un puesto que implica características especiales.



“O goberno está a presentar un proceso de estabilización de emprego coma un proceso de selección de psicóloga do CIM cando este non é verdade, xa que non tivo lugar un procedmeento concreto para a cobertura deste posto”, explican.



Consideran un “problema” que se cubra una plaza de dirección, con características especiales, sin tener esto en cuenta y sin requerir la formación necesaria. “Deberían de convocar dita praza á marxe do resto das de psicólogos/as do Concello, coma se fai noutras administracións locais, realizando unha valoración concreta en dirección de CIM ou similares e por suposto requirindo unha ampla formación en igualdade”, indica la edila Nerea P. Carballeira.



Ferrol en Común admite el proceso de estabilización de empleo como una forma de cubrir de forma urgente un puesto que lleva mucho tiempo vacante, “pero instamos a unha convocatoria inmediata a través dunhas bases apropiadas nas que se teñan en conta as funcións que se van desempeñar”.