La exposición de setas de Viriato supera los 150 ejemplares y exhibe tres no citados hasta ahora en Galicia

Niños y adultos disfrutaron ayer de la muestra de setas exhibida en la carpa instalada en la Plaza da Constitución con motivo de la XXXVI Semana Micolóxica de Ferrol. Una exposición con 158 ejemplares de la que todavía se puede disfrutar durante la jornada de hoy.



Como es habitual, los escolares de la zona, así como alumnado de Cocina de la Esengra, aprovecharon ya por la mañana para conocer los diferentes ejemplares que los miembros de Viriato, organizadores de la cita, pudieron recopilar en los días previos al inicio se la Semana Grande. Las visitas siguieron por la tarde y durante el día de hoy.



El presidente de la entidad, Xosé Manuel Fernández, se mostraba muy satisfecho por haber logrado recoger más de 150 ejemplares.

“Son bastantes, e iso está moi ben, pero sí que é certo que faltan especies habituais nestas datas do ano”.

No obstante, precisó, “a tempada polo de agora non é moi boa, xa que para o público xeral non están os cogomelos comestibles máis recoñecibles. Non atopamos nin unha amanita muscaria, por exemplo”, aseveró.