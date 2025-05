Los estudiantes de Ferrol, Eume y Ortegal que realizan las PAU este año ya tienen asignado su centro

La Escola Politécnica de Enxeñaría Industrial de Ferrol –EPEF– y la Facultade de Humanidades e Documentación volverán a dar la bienvenida a algunos de sus potenciales futuros alumnos, así como a otros matriculados en las Probas de Acceso á Universidade –PAU– de este año, la próxima semana. Entre el martes, el miércoles y el jueves se celebrarán los primeros exámenes, a los que se enfrentarán los 795 participantes apuntados en total en la convocatoria ordinaria.



El órgano competente para la organización de las pruebas, la Comisión Interuniversitaria de Galicia –CIUG–, acaba de publicar la relación de centros educativos de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal que deberán acudir a cada una de las sedes.



La EPEF acogerá a todos los estudiantes del concello ferrolano, a excepción de los del CIFP Leixa y la Escola Oficial Náutico-Pesqueira –EONP–, procedentes de los IES Concepción Arenal, Sofía Casanova, Saturnino Montojo, Canido, de Catabois, Carvalho Calero; Epapu Sta. María de Caranza; CPR Tirso de Molina; los CIFPs Ferrolterra y Rodolfo Ucha Piñeiro; así como la Escuela de Especialidades Antonio Escaño.



En la Facultade de Humanidades e Documentación se reunirán los alumnos de los IES Breamo, de Pontedeume; de Ortigueira; Cabo Ortegal, de Cariño; Punta Candieira, de Cedeira; de Fene; As Telleiras y Terra de Trasancos, de Narón; de Mugardos; Moncho Valcarce, de As Pontes; Fernando Esquío, de Neda; los CIFPs Leixa y Fraga do Eume; y la EONP de Ferrol.



La cifra total de matriculados se repartirá entre ambos centros del Campus de Ferrol con 437 estudiantes en la EPEF y 358 en la Facultade de Humanidades.