Estrea en Narón de “Vox Populi”, a primeira ópera rock de Galicia

En sintonía co elevado nivel da programación que cada nova temporada chega ao municipio da man do Padroado da Cultura, Narón acollerá esta semana –o venres ás 20.30 horas e o sábado ás 20.00 horas– un dos pratos fortes do menú cultural da produción artística galega do ano.



O Pazo da Cultura é o escenario elixido para as dúas primeiras funcións do proxecto máis ambicioso desenvolvido ata o de agora pola compañía estradense Malasombra Producións. Trátase de “Vox Populi”, a primeira ópera rock de Galicia, unha peza de teatro musical de grande formato con música e letras orixinais, interpretadas en directo por doce actrices, actores e músicos, e que reflexiona sobre o poder e os discursos populistas.



Máis alá de se converter no escenario da estrea, Narón está tamén moi presente no equipo desta interesante proposta a través de sete profesonais da localidade, entre os que se inclúen o dramaturgo Jose Prieto, que asina os textos e a dirección; e o músico Carlos Mosquera Mos, autor e director musical.



Este último forma parte, ademais, dun elenco no que tamén figura Xoque Carbajal, responsable de Malasombra e creador da idea orixinal, Susana Sampedro, César Goldi, Paku Granxa, Bea García, Paula Pier, Celia González, Brais Iriarte, Pablo Leira, Chechu Mosquera e Lorena Cachito.



Diego Valeiras, na escenografía e vestiario; Xoque Carbajal, na iluminación, e Miguel Carbajal, no apartado de deseño gráfico, completan o equipo.



Presentación



A peza, que fala do auxe da ultradereita en todo o mundo na época actual, achégase a unha grande variedade de temas relacionados con este fenómeno, como a inmigración, as liberdades e os dereitos sociais. O Pazo da Cultura acolleu onte a presentación da mesma, nun acto que contou coa presenza da alcaldesa e presidenta do Padroado da Cultura, Marián Ferreiro, acompañada polo director da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), Jacobo Sutil; Xacobe Carbajal e José Prieto.



“É un orgullo que sexa Narón o lugar elixido para esta estrea dunha obra das compañías de maior relevancia no panorama cultural galego actual”, salientou Ferreiro, que tamén destacou o feito de que na mesma participen sete profesionais da cidade.



A rexedora valorou, así mesmo, a colaboración das administracións, neste caso a través do Concello e da Xunta de Galicia, para respaldar a produción cultural. “Grazas ao Agadic por esta colaboración para materializar este e outros espectáculos e parabéns a Malasombra Producións polo seu traballo e a todo o equipo de Vox Populi, que estamos desexando ver sobre o escenario do Pazo”, engadiu.



Jacobo Sutil, que tivo tamén palabras de agradecemento para o Concello polo seu labor, lembrou a participación da administración autonómica neste espectáculo a través de dúas liñas de colaboración.



“Este proxecto insírese dentro da programación da Rede Galega de Teatros e Auditorios, no que acabamos de comezar o primeiro semestre con oito funcións en Narón, dúas deste espectáculo”. Asegurou ademais que “para nós é un pracer colaborar co Concello de Narón que como todos sabemos é un dos máis importantes non só polo Pazo da Cultura, senón tamén polo nivel de programación”.



O responsable de Malasombra, Xoque Carbajal, apuntou á peza como proxecto máis ambicioso da compañía. En relación á temática, explicou que fala sobre “eses mandatarios que chegan ao poder axudados polo pobo pero que despois comezan os problemas e as represións, do que hai moitos exemplos”.



O autor e director da obra, José Prieto, agradeceu o ofrecemento da compañía para poder participar no proxecto. “Esta é a primeira ópera rock que se fai en Galicia”, destacou, incidindo en que “a xente que lle guste o rock ten un sitio perfecto aquí para vir a unha especie de concerto, e teatralmente cóntase unha historia de cómo a través dun voto inocente, non dende a ideoloxía, chega ao poder alguén que non ten os mesmos fins que un inocentemente pensaba e xorde o dilema da xente de que facer despois”.



O naronés definiu a obra como “unha traxedia grega” e no tocante á posta en escena subliñou que “conta coa presenza dun héroe, Carlos Mosquera Mos, que é probablemente unha das mellores voces de Galicia e compositor da obra, que son corenta cancións, algo que creo que non ten precedentes en España”. En hora e media, o público “poderá escoitar boa música, unha historia moi entretida, irónica e con interacción”, concluíu Prieto.



Entradas



As entradas teñen un prezo de 9,50 euros para o público xeral e 6,65 para aboados, desempregados e persoas con carné xove ou de estudante (ata 25 anos).



Trala súa estrea en Narón, o espectáculo iniciará a súa xira pola comunidade, con paradas no Auditorio do Centro Cívico Cultural de Arteixo, 27 de xaneiro; Teatro Principal de Santiago, 2 e 3 de febreiro; Teatro Principal de Pontevedra, 2 de marzo; Auditorio Municipal de Vigo, 3 de marzo; Auditorio Gabriel García Márquez de Oleiros, 11 de marzo; Teatro Principal da Estrada, 17 de marzo, e Auditorio Municipal Manuel María do Carballiño, 15 de abril.



O espectáculo intégrase no proxecto trienal para o que Malasombra obtivo en 2021 unha subvención da Xunta á creación escénica, na modalidade destinada a favorecer a actividade continuada das empresas teatrais galegas.



Resultados



Sutil aproveitou, de feito, para felicitar a Carbajal e Prieto polos resultados obtidos a partir da axuda autonómica de 100.000 euros, que neste período de tres anos lles permitiu desenvolver tanto este espectáculo de grande formato como a comedia “Habeas Corpus”, estreada en xullo de 2021.



Apuntou a “Vox Populi” como unha das agardadas estreas teatrais deste semestre ao abeiro da Rede Galega de Teatros e Auditorios, circuíto cofinanciado pola Xunta e as corenta entidades locais asociadas, no marco do que se celebrarán preto de 320 funcións a cargo de 114 formacións artísticas ata finais do vindeiro mes de xuño, cun investimento de máis de 1,1 millóns de euros.