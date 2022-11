“Esta ha sido nuestra mejor temporada hasta el momento”

Ambos empezaron a bailar desde niños. Luego, con el paso de los años, los compromisos profesionales y otras circunstancias les obligaron a dejar aparcada su afición hasta que, siendo ya pareja sentimental, decidieron retomar juntos una disciplina que este año los ha llevado a lo más alto del ranking mundial.



Jessica García (Narón, 1988) y David López (Narón, 1985), miembros del club naronés Un Paso Adelante –Sandra García es su entrenadora–, se proclamaron recientemente subcampeones del mundo en la WDSF World Championship de bailes latinos en la categoría Senior 1 celebrado en Rotterdam. Un logro que llegó para sumarse a los ya conseguidos a lo largo de una fructífera y exitosa temporada, sin duda, “la mejor hasta el momento” de este tándem de bailarines.



Fueron campeones de España, primeros en en diferentes competiciones como el Cambrils DanceSport, Lyon French Open, Bremen Dance Sport Festival o en el German Open Championship, alzándose además con la plata en el Wuppertal Dance Comp. Desde abril de 2022 ocupan el número uno de la clasificación mundial en su especialidad y categoría. “Ha sido una temporada muy completa; hemos viajado muchísimo. Desde abril, prácticamente cada mes hemos viajado al extranjero, hemos afrontado competiciones de la Federación Internacional y la verdad es que nos ha ido muy bien”, comentan.



Estilos



La competición de bailes latinos engloba cinco estilos: samba, cha cha cha, rumba, bolero, pasodoble y jive. La última medalla de plata la consiguieron tras ganar en pasodoble y finalizar segundos en las otras cuatro danzas. En un campeonato del mundo, las pruebas comienzan en la fase de dieciseisavos de final y en cada sucesiva ronda han de desplegar sobre la pista de baile su calidad técnica en las cinco coreografías.



Junto a las condiciones físicas, son los factores psicológicos los que, a juicio de esta pareja, se convierten en factores claves para ser un bailarín competitivo. “Me imagino que como en todas las demás especialidades deportivas”, comenta Jessica.



Para ellos, lo principal es la disciplina. “Para mejorar tu rendimiento en un deporte tienes que ser muy disciplinado. Si no lo eres y si no llevas a rajatabla todo lo que te explican, es imposible llevarlo adelante”, apuntan. “Así que creemos que la clave de todo ello es ser muy tajante y enfocar bien esa disciplina, sacarle partido, que las horas que le dedicas sean productivas; de no darte por vencido cuando los resultados no son buenos, cuando están cansado o cuando tienes otras cosas en la cabeza”, inciden.



A nivel físico, destacan condiciones como la potencia, flexibilidad, cierto control del cuerpo y coordinación. “Y como además es un deporte que se practica en pareja, es imprescindible formar un equipo entre los dos”, señalan. No escatiman en halagos cuando se les propone destacar las virtudes del otro. “Partiendo de la base de que David tiene mi total admiración como bailarín, porque la merece por sus cualidades, yo quizá destacaría sobre todo, y siempre se lo digo, lo que transmite a nivel de fuerza, de masculinidad, de potencia... eso es brutal”, dice Jessica. De ella, David dice que “tiene algo innato, natural, a mí a veces me cuestan un poco más ciertos aspectos técnicos, y a ella le sale natural. Y además es muy, muy disciplinada”, asevera.



Entrenamiento



Siempre que el trabajo se lo permite –Jessica es fisioterapeuta y David trabaja en la escuela de baile– suelen entrenar dos horas al día. “El domingo intentamos dejarlo libre a no ser que haya competición, pero en principio es el único día que nos tomamos de descanso”. Desde su participación en la cita mundial de Rotterdam, han aprovechado para relajarse un poco, ya que ha sido una temporada muy intensa y “el cuerpo también necesita un poco de respiro”.



De todos modos, no bajan la guardia, pues tal y como explican “para el puesto del ranking mundial tienen en cuenta los mejores seis resultados y es bueno ir haciendo competiciones nuevas para que cuando vayan caducando algunos resultados, poder conservar el puesto con otros nuevos resultados. Y también es interesante estar en el ranking mundial porque en las competiciones, las parejas colocadas en los primeros puestos, están exentos de bailar la primera ronda, y esto también se nota a nivel físico”.



¿Y qué próximos retos se plantea esta pareja de bailarines? “El objetivo principal siempre será poder ser lo suficientemente competitivos el año que viene para poder luchar por un resultado como este o incluso mejor. Volver a hacer un trabajo similar al que hemos hecho y seguir siendo una de las parejas que puedan luchar por ello. Y, sobre todo, disfrutar el camino, que es lo más importante”, apuntan.