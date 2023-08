La Escola Oficial de Idiomas contará con placas fotovoltaicas para reducir el consumo

Tres centros educativos de Ferrol y comarca están incluidos en el plan puesto en marcha por la Consellería de Educación, que dirige Román Rodríguez, para la instalación de placas solares, en el que se invertirán 1,7 millones y que afectará a un total 61 centros.



En el caso de Ferrol la actuación se llevará a cabo en el edificio de la calle Real que alberga la Escola Oficial de Idiomas. Pero además de Ferrol, la medida de ahorro energético se implantará en Cedeira, en el IES Punta Candieira.

Por su parte, en Narón se beneficiará de las nuevas placas en el IES Terra de Trasancos.



El conselleiro de Educación valoró esta medida, indicando que “con ela prevemos un aforro medio do 30% do consumo, cifra que variará en función do gasto enerxético de cada un”. Así las cosas, apuntó que “avanzamos nun dos obxectivos principais do Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica, que e o de acadar uns centros educativos máis eficientes e respectuosos co medio amnbiente” y que ya ha supuesto obras de mejora en algunos centros educativos como el Juan de Lángara o el IES de Catabois en la ciudad naval.

El coste medio de cada instalación fotovoltaica ronda los 28.000 euros.

Aulas de emprendimiento

Para el nuevo curso también se ha ampliado el número de aulas de emprendimiento en Formación Profesional. Entre las nuevas incorporaciones se encuentra el IES Fene, que contará con una dotación de 5.000 euros para este fin.

A este se suman los centros que ya participaron en 2022 como el CIFP Ferrolterra, Rodolfo Ucha, Leixa, Fraga do Eume o el IES Terra de Trasancos.