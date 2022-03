Los equipos de Narón y Ribeira representarán a Galicia en la final de la Lego League estatal

Un total de 41 equipos con unos 300 jóvenes con edades entre los cuatro y los 16 años participaron ayer en la octava edición de la First Lego League que se celebró en el Auditorio municipal, organizada por la Universidade da Coruña, el Campus Industrial de Ferrol, la Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol y la asociación Ingeniera soy.





El equipo CON3CT4-H4CKZ4P0S, de Gazapo Xestión SL, de Narón, resultó ganador de esta fase gallega –premio Ingeniera soy–, seguido del equipo Mega Builder Team, de MEGA Ribeira, en segunda posición – Premio Universidade da Coruña–. Ambos se clasificaron de este modo para la gran final nacional que tendrá lugar el sábado 2 de abril en el Palacio de Congresos Costa del Sol, en Torremolinos.





El rector de la UDC, Julio Abalde, fue el encargado de la entrega de premios, animando, asimismo, a los jóvenes a seguir con los estudios tecnológicos.





Además de estos dos premios más significativos, se entregaron otros galardones como el primer premio Concello de Ferrol a los Valores First, que fue a parar al equipo Efigy Girls de Montespiño; el segundo premio Deputación da Coruña a los Valores First, para Catabótica, del IES Catabois de Ferrol; el Premio Xunta de Galicia al Proyecto de Innovación, para Pathfinders, del Colegio Internacional Eirís de A Coruña; nominado a los Global Innovation Awards fue el equipo Efigy Girls de Montespiño.; el Premio al Diseño do Robot fue para Montecastelo BOT, del Colegio de Fomento Montecastelo de Vigo; el premio al Comportamiento del Robot fue para el equipo naronés CON3CT4 -H4CKZ4P0S; el premio Gabadi a la Excelencia en la ingeniería fue para Gázapon-INH, de Gazapo Xestión SL (A Coruña); el premio Novas Promesas fue para Robot City Pobra, del CEIP Salustiano Rey Eiras de A Pobra do Caramiñal y el premio al entrenador/a fue a parar a manos de Pablo y Lucía de Gazapo Xestión SL.





El evento, coordinado por José Antonio Becerra Permuy, contó con la colaboración de más de cien voluntarios y la asistencia de los alcaldes de Ferrol, Ángel Mato, y Narón, Marián Ferreiro; el rector, Julio Abalde; la vicerrectora, María Jesús Movilla, o la directora do Campus Industrial, Ana Ares, entre otras autoridades.