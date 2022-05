Equiocio presume de la geología de la zona con una nueva andaina por el litoral

“En ruta con Equiocio” es un programa de senderismo con el que el festival equino de Ferrol inició el pasado mes de marzo sus actividades paralelas, que se desarrollarán hasta junio.





Con la colaboración de la Sociedade Cultural Columba, la organización llevó a cabo ayer una nueva ruta, la tercera, por la zona del litoral ferrolano.





Los participantes partieron a primera hora de la mañana de las inmediaciones del faro de Cabo Prior para, siguiendo la antigua carretera militar hacia las baterías, alcanzar el entorno de Porto da Cova.





Este itinerario, bajo el nombre de “Ruta dos Xigantes”, estuvo centrado en la geología de la zona, que cuenta con abundantes piedras figurativas. “Enormes formacións pétreas que, co paso do tempo e a acción do vento e a agua, foron adquirindo formas caprichosas que lembran a animais, a persoas...”, explicaron desde la organización.





La próxima “andaina” de Equiocio está prevista para junio, concretamente para el día 11, y pondrá el foco en el castro de Lobadiz, a través de una ruta entre las playas de Doniños y San Xurxo. En esta zona costera está ubicado el asentamiento castrexo más grande de Ferrol.





El objetivo de “En ruta con Equiocio”, según indican desde la organización, es “contribuir á dinamización turística de Ferrol”, haciendo especial hincapié en el entorno próximo del evento, que tendrá lugar en la parroquia de Covas en agosto.