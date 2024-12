La equinoterapia, una disciplina tan beneficiosa como inalcanzable para muchos alumnos del Terra de Ferrol

El acceso a actividades extraescolares resulta ser, muchas veces, algo inalcanzable para niños con discapacidad, ya sean de origen motor o del desarrollo. Así ocurre con un porcentaje muy elevado de alumnos del Centro de Educación Especial Terra de Ferrol, tal y como explica la presidenta del ANPA, Carolina González, que es madre de una niña con una enfermedad rara que le ha provocado diversas secuelas, motivo por el cual precisa de una educación especial adaptada a sus necesidades, como ocurre con los 64 usuarios del centro, llegados de toda la provincia. Muy pocos pueden disfrutar de actividades como la que ayer finalizaba en el espacio ubicado en Catabois, la equinoterapia, porque no es una actividad económica y porque muchos de ellos tienen comprometidas muchas horas del día para realizar sus terapias y tratamientos habituales, que también resultan muy caros, como advierte la presidenta del ANPA.



Esta no ha sido la primera vez que en el centro prueba las técnicas con animales, de hecho, el resultado con los perros fue muy positivo.



Mejor en horario lectivo



Desde el ANPA subrayan que decidieron ofertar esta actividad, subvencionada por el Ayuntamiento de Ferrol, en horas lectivas para que así pudieran participar la totalidad de los matriculados. “Fuera del horario escolar es muy complicado gestionar a la gente, a sus padres o a los centros a los que van los niños”, advierte Carolina González, quien añade que la experiencia con los caballos “ha sido tremendamente gratificante para todos, los pequeños han estado encantados y las terapeutas se han adaptado a las necesidades y gustos de cada uno”. La responsable de la asociación de padres explicó que “separaron a los niños por edades, gustos y posibilidades, y algunos subieron a los caballos, otros no podían, pero sí pudieron pasear a los ponis o bien peinar las crines de los equinos. Todos ellos pudieron interactuar con ellos, que es lo que se buscaba”.



La equinoterapia, que imparten desde el club hípico Equo Alalma, situado en Brión, ofrece múltiples posibilidades a estos niños y jóvenes con necesidades especiales, logrando por medio del animal las respuestas deseadas en función de su discapacidad de las personas.



Llamamiento a la colaboración



Desde la ANPA recuerdan que los más de 60 usuarios del centro proceden de toda la comarca, por ello piden la implicación de los ayuntamientos de la zona para poder repetir iniciativas como esta. “Nuestros niños no lo tienen nada fácil para ir a las extraescolares habituales, hay poca o nula oferta adaptada, salvo la opción que nos brinda el Baxi, lo cierto es que en la mayoría de extraescolares no tienen cabida por una cosa u otra. No los suelen admitir ya que se trata de personas dependientes y este tipo de iniciativas son maravillosas para todos ellos, lamentablemente algunos proceden de familias en riesgo de exclusión o vienen de centros de menores, de modo que es impensable para ellos disfrutar de programas como estos”.

Por todo ello agradecen al Concello de Ferrol su ayuda para estas dos sesiones de equinoterapia y explican que “solo con que los diferentes consistorios de la comarca aportaran unos 400 euros se podría impartir una actividad tan buena como esta todo el año”.

No parece mucho esfuerzo para tanto beneficio.