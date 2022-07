Entidades vecinales reclaman más aparcamientos y eliminar las limitaciones de 30 km/hora

Representantes vecinales de los barrios de San Pablo, Santa Mariña, Esteiro, A Graña y Ferrol Vello se unieron en sus reivindicaciones relacionadas con el tráfico y la falta de aparcamientos en la ciudad. Juntos presentaron ayer en el registro municipal del Concello una petición en la que reclaman “ser escuchados” por el alcalde, Ángel Mato y que se de cumplimiento a la voluntad plenaria y, en consecuencia, a los deseos de lo que consideran la mayoría de los vecinos de Ferrol “que llevamos meses solicitando que se restablezca el límite de velocidad a 50 kilómetros por hora”.



Se refieren, de este modo, a la moción presentada por el Partido Popular en el pleno del mes de enero en la que se proponía que la limitación establecida en las carreteras de Catabois, Castilla y Esteiro, de 30 kilómetros por hora, se suspendiese, volviendo a pasar a los 50 establecidos anteriormente.



Los vecinos alegan que tanto el comercio como la hostelería se ven perjudicados, indicando que son sectores “que se están viendo afectados dado que hay una menor circulación de vehículos por las mencionadas zonas”. Además, aseguran que mientras que en estos viales de Castilla, Esteiro o Catabois hay que circular a 30, ”los caminos sin aceras, mucho más peligrosos, están limitados a 50, que es por donde se desplazan ahora los conductores evitando las retenciones en las vías principales”.



Aunque el ejecutivo ha sido rotundo en que no variará estas limitaciones –en la avenida de Esteiro solo está limitado en las proximidades de los pasos de peatones, donde también se han instalado badenes–, lo cierto es que el propio pleno tomó otra decisión posterior a la aprobada en el mes de enero. Así, el pasado abril se dio el visto bueno a otra moción, en este caso a propuesta del PSOE pero apoyada también por el PP, de adhesión al dictamen sobre el estudio de seguridad viaria de Galicia, aprobado en el Parlamento de Galicia. En este dictamen se contempla la asunción de que la velocidad adecuada para todos los cascos urbanos sea de 30 kilómetros por hora, por lo que en ese caso todos los grupos apoyaron esta propuesta.



Además de las velocidades, los vecinos de las entidades ahora asociadas en estas cuestiones de tráfico, reclaman aparcamientos alternativos, criticando que el ejecutivo local no ha hecho nada en estos tres años para paliar el problema existente, sino que, por el contrario, ha adoptado medidas que reducen todavía más las plazas de estacionamiento.

Aparcamiento

En el caso de A Graña, la entidad vecinal recuerda que existía un compromiso para buscar alternativas a las limitadas plazas y que, lejos de eso, se ha propiciado mutar a los coches que estacionaban “donde lo hicieron toda la vida”. El ejecutivo recuerda que eran zonas de estacionamiento prohibido y que a petición del bus urbano se controlaron esos aparcamientos. Con respecto a las parcelas alternativas, el ejecutivo de Mato asegura que se habló con varias propiedades “cosa que no se había hecho en anteriores mandatos, pese a que ya existía el problema” pero las parcelas que se barajaban no tienen uso dotacional y no se ve una solución “a corto plazo”.



En el caso de Ferrol Vello también se criticó la eliminación de 50 plazas de estacionamiento en superficie en San Francisco, sin alternativas y adoptando medidas sin consensuar con los vecinos. Una de esas propuestas fue precisamente una rebaja planteada por el gobierno para el parking de la plaza del Carbón, pasando de 70 a 39 euros, que fue rechazada en el último pleno de la corporación. Reclaman parkings alternativos en los barrios afectados.