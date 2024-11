Enfrentamiento en el Consistorio por la negociación de los presupuestos de 2025

El pasado lunes, día 18, el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, presentó en rueda de prensa su propuesta de presupuestos para el próximo 2025. El corto espacio de tiempo para analizar las cuentas hasta que se lleven a pleno para su aprobación, el próximo jueves, desató desde un primer momento las críticas de los grupos de la oposición, que acusaron al gobierno de no querer negociar.



De este modo, tras el anuncio de la cancelación de la comisión extraordinaria programada para ayer para analizar el documento, los representantes del PSOE, BNG y FeC abandonaron a lo largo de esta semana las reuniones de los diferentes departamentos municipales en protesta por esta situación.



Así, el portavoz de los socialistas, Ángel Mato, criticó que el Concello “prácticamente no nos ha dado margen para poder hacer ningún tipo de aportación”, subrayando que “no es que no queramos, es que no tenemos tiempo”. “Yo creo que no ha pasado nunca en democracia que no se haya hecho ningún tipo de reunión, como una comisión en la que aparezca en la orden del día, una junta de portavoces, una presentación...” para abordar las cuentas. En este sentido, Mato apuntó que los presupuestos se “enriquecen” con las aportaciones de los grupos, a los cuales, recordó, votó el 50% de la población de Ferrol.



Por su parte, el máximo responsable del BNG ferrolano, Iván Rivas, afirmó que, si bien desde su formación se intentó “escoitar as mínimas e sucintas explicacións” del gobierno local sobre las cuentas, concluyen que este último “nunca tivo intención” de mantener un intercambio “serio” sobre el documento. En cualquier caso, Rivas incide en que el auténtico problema es la “banalización” del que considera “un dos debates máis importantes deste Concello”, afeando que solo se disponga de diez días para su análisis y discusión en contraposición con los presupuestos de la Xunta, que pese a ser presentados en octubre no se llevarán a pleno hasta diciembre.



Finalmente, el portavoz de Ferrol en Común, Jorge Suárez, calificó la situación de “falta de respeto” hacia los grupos de la oposición, señalando que decisiones como los cambios de hora y posterior anulación de la comisión o la falta de comunicación para negociar las cuentas les ha llevado a tomar una decisión “que cremos que é responsable para reivindicar a democracia”. “Isto non quere dicir que consideremos que este trámite teña que ser obviado”, apuntó Suárez, manteniendo su compromiso de presentar “achegas e propostas concretas”.



Por último, desde el gobierno local se afeó al resto de grupos este comportamiento, apuntando a que “se quejan de que no hay negociación y cuando nos sentamos con ellos la respuesta que obtenemos es levantarse y dejarla abandonada”. Asimismo, el Concello detalló a que la mencionada comisión de ayer se canceló a petición de los grupos.