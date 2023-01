Enero no dio tregua hasta ahora convirtiéndose en uno de los inicios de año más lluviosos

No hace falta esperar a que enero llegue a su fin para saber que está siendo uno de los primeros meses del año más lluviosos de la última década. Eso sí, según las previsiones de Metogalicia, las próximas jornadas ya por fin podremos disfrutar de un anticiclón algo más estable que dejará las lluvias atrás.



Analizando el histórico de datos de la estación meteorológica de referencia, situada en A Graña, que permite consultar referencias de precipitaciones de los últimos ejercicios, se puede confirmar que este inicio de año está siendo especialmente húmedo. Lo cierto es que estas lluvias casi generalizadas en lo que va de 2023 se suman a los meses previos con altas precipitaciones, de ahí que las inundaciones hayan aparecido con fuerza en este inicio de año.



Volviendo a los datos de pluviometría de estos primeros veinte días de enero, cabe destacar que ya el día uno empezó con una de esas jornadas de agua durante prácticamente todo el día, un patrón que se ha repetido muchos días más, tanto que hasta la fecha solo se han registrado cuatro jornadas sin lluvia, los días 3, 4, 5 y 6 y también el día 9 de enero. Precisamente el día de Año Nuevo se recogieron nada menos que 28,2 litros de agua por metro cuadrado. A esta intensa precipitación siguieron otras jornadas similares días 7 (28,4 l/m2) y 15 (18,6 l/m2).El jueves día 19 también se produjeron fuertes lluvias todo el día que volvieron a provocar inundaciones en diferentes localizaciones de la comarca tras haberse contabilizado 35,9 litros por metro cuadrado.



La temperatura en cambio, no ha sido ni tan cálida como enero de 2022 ni tan fría como en otros ejercicios. Tanto es así que hasta la fecha el termómetro no ha bajado de los cinco grados, pese a que las previsiones hablen de la llegada de más frío en estas jornadas en las que las primeras nevadas han cuajado ya en espacios más fríos y elevados como Monte Caxado, en As Pontes. En 2022, en cambio, el año empezó con un enero menos lluvioso en el que se contabilizaron diez días con precipitaciones. La temperatura máxima alcanzó el uno de enero nada menos que 18 grados, algo muy inusual en esta época del año en Galicia, siendo la temperatura máxima del aquel mes. En todo caso, las precipitaciones no superaron entonces los 15 litros, ni tan siquiera los cinco en muchos casos, a excepción de la jornada del 4 enero que cayeron 40 l/m2. Pese a aquel inicio cálido del año el mes fue avanzando y el mercurio llegó a situarse por debajo de cero grados en cuatro ocasiones.



Y si nos vamos otro año atrás, a enero de 2021, se registraron diez días en los que no llovió nada, con las jornadas más lluviosas a partir del 19 de enero, llegándose a registrar 59,4 litros en el día de mayor pluviometría. En total se recogieron aquel mes 106, 8 litros por metro cuadrado, siendo el enero menos lluvioso de los últimos años, al que siguen



En cómputos generales, desde 2012 el enero más lluvioso se ha registrado en 2016 (380 litros) seguido de 2014 (303 litros) y 2013 (291 litros). En toda la década objeto de análisis solo 2021 superó los 200 litros por metro cuadrado. El enero más seco, en cambio, se produjo en 2012, cuando se contabilizaron 54,3 litros, poco menos que los 66 contabilizados en enero del pasado año.



Hasta ahora en enero han caído un total de 217 litros por metro cuadrado y ayer por fin, no se registraron lluvias.