Endesa recibe su último pedido de carbón en pleno paro del transporte

Las instalaciones portuarias de Endesa recibieron a primera hora de la mañana de ayer su segundo y último envío de carbón del año. Sobre las 07.05 horas, el buque “Navios Fulvia”, propiedad de la naviera monegasca Navios Maritime Partner, llegaba a la ría de Ferrol procedente del puerto de Taboneo, en Indonesia, portando un cargamento de unas 143.000 toneladas de combustible para la central térmica de As Pontes.



Este envío, adquirido a la firma PT Adaro Energy, se suma así al anterior, de 82.000 toneladas, que se encuentra parado en la dársena de la eléctrica del puerto de Ferrol. Y es que, pese a la reactivación de las instalaciones en marzo tras una suspensión de dos meses por labores de mantenimiento, el paro de los transportistas por el precio de los combustibles, ha impedido su traslado a las instalaciones pontesas. Este retraso, no obstante, no supone, por el momento, un cambio de planes en el cronograma de la empresa, cuya previsión es el cese de la actividad en la planta térmica a finales de mayo.



De hecho, el pasado lunes el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba la resolución de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para el proyecto de desmantelamiento de los cuatro grupos de la central, por lo que únicamente quedaría que se diese luz verde al cierre definitivo –todavía sin fecha oficial–. A partir de ahí, comenzaría un proceso de formación previa al desmantelamiento de las instalaciones, al que seguirían unos 60 meses de trabajos.









Reactivación excepcional





Cabe recordar que la central de Endesa, pese a estar en trámites de cierre, volvió a reactivar uno de sus grupos el pasado mes de noviembre a causa del alto precio de la generación eléctrica.



Esta coyuntura excepcional, que llevó incluso a traer de vuelta a algunos de los trabajadores desplazados por el plan de recolocación de empleados por el cese de las instalaciones, supuso, además, nuevos envíos de carbón al puerto de Ferrol. En el momento en el que se determinó la reapertura de uno de los grupos, la firma tenía acumuladas en sus instalaciones 40.000 toneladas de carbón. Así, en 2021 la firma adquirió tres cargamentos de combustible: uno de 80.000 toneladas en octubre; otros de 20.000 en noviembre y, finalmente; un tercero de 77.000 en diciembre.



Tras el parón por mantenimiento, Endesa confirmó que extendería la estancia de sus trabajadores desplazados hasta finales de mayo y que recibiría dos nuevos cargamentos: el del pasado día 18, de 82.000 toneladas, y el recibido ayer.









Apoyo a las protestas





En cuanto al transporte del carbón a la central, el colectivo de transportistas de As Pontes decidió, tras una asamblea celebrada el pasado domingo, continuar secundando las protestas del sector.



Desde la presidencia de la Asociación de Transportistas de As Pontes, no obstante, se abogó por unos servicios mínimos para este combustible.