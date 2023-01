El encuentro internacional Erasmus del CFR reunirá a unos 300 docentes

El Centro de Formación e Recursos (CFR) de Ferrol celebrará esta semana en la ciudad naval un gran encuentro internacional con un claro objetivo: mostrar las posibilidades de los proyectos europeos Erasmus + en el proceso de formación del profesorado en los centros educativos.



Más de 200 docentes del ámbito de la comarca y cerca de 100 procedentes de Alemania, Francia, Hungría, Polonia, Portugal, Reino Unido, Suecia y Turquía –implicados en acciones del ámbito del CFR Ferrol–, se darán cita el miércoles y el jueves en las instalaciones del Centro de Innovación e Servizos da Tecnoloxía e o Deseño (CIS) de A Cabana.



Este será el escenario de un encuentro que en su primera sesión celebrará un “evento multiplicador” en el que los centros que desarrollan proyectos KA2 expondrán los resultados alcanzados hasta el momento. Por su parte, los colegios e institutos con programas KA1 realizarán talleres simultáneos en los que pondrán en común sus experiencias y las aportaciones tanto personales como profesionales logradas en el marco de estas convocatorias.



La segunda sesión estará centrada en el uso de la plataforma educativa eTwinning. “Amosaremos posibilidades prácticas para desenvolver proxectos de internacionalización e contaremos con responsables eTwinning de Galicia e coa exposición de boas prácticas”, indican desde el centro ferrolano de formación del profesorado.



Éxito

Su director, Manuel Losada Cabanas, aporta algunos datos que dan buena cuenta de la dimensión que estos proyectos internacionales han ido adquiriendo en la comarca. “Durante o ano 2022 realizáronse as seguintes movilidades: 20 viaxes con 170 movilidades de profesorado na acreditación KA1 e outras 100 movilidades de profesorado no marco de 6 proxectos internacionais KA2 con temáticas tan variadas como o ensino e aprendizaxe durante a pandemia; o galego, o galés e o gaélico nos correspondentes sistemas educativos; a avaliación da creatividade e a innovación; a dirección dos centros educativos...”, destaca.



Alemania, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Polonia, Reino Unido, Rumanía, Suecia y Turquía fueron los destinos del profesorado de la zona implicado en estos programas que incentivan la movilidad y el intercambio de experiencias no solo entre los docentes sino también entre el alumnado.



2023

“De cara ao ano 2023 que agora empeza iniciamos contactos con novos socios (universidades, centros de formación do profesorado, inspección educativa…) en Italia, Portugal, Alemaña e Francia e esperamos poder manter o mesmo nivel no proceso de internacionalización dos centros da nosa comarca”, avanza Losada.

Alude también a los Erasmus+ como “un complemento ideal y muy enriquecedor” para los planes de formación de profesorado que se desarrollan en los propios centros, con una duración de entre dos y cuatro años, y que constituyen el eje principal de la acción del CFR.



“Na actualidade, entre outras temáticas, estamos centrados nos novos currículos, as metodoloxías activas, a competencia plurilingüe e a competencia dixital docente, a internacionalización e a dimensión europea e a inclusión social no ámbito educativo. O resultado final do que facemos tradúcese nunha participación activa en Erasmus+ de máis do 90% dos centros educativos do sector escolar do noso ámbito de actuación, polo que podemos considerar que o noso territorio é un territorio Erasmus+”, subraya.



Esto demuestra, a su juicio, que el “apoio proporcionado desde institucións territoriais como a nosa ten un impacto real de internacionalización e, de feito, moitos dos nosos centros, a partir da experiencia adquirida connosco, iniciaron xa un camiño independente solicitando os seus propios KA1 ou KA2”.



Acreditación

El CFR de Ferrol viene desarrollando desde el año 2013 un importante trabajo en colaboración con los centros de la comarca para potenciar los proyectos Erasmus de educación escolar, lo que le valió, entre otras cosas, para conseguir en 2020 el premio en reconocimiento a la calidad por parte del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), dependiente del Ministerio de Universidades.



Además, uno de los proyectos ferrolanos, denominado “Family Engagement”, fue seleccionado por la Unión Europea, entre los miles de programas desarrollados a lo largo de los años, como uno de los quince de interés en toda Europa para una investigación más profunda a cargo de Unternehmensberatung (Austria), el Danish Technological Institute (Denmark) y Ecorys Europe.



Cuenta además en la actualidad con la acreditación del consorcio KA120-SCH, obtenida en su primera convocatoria, lo que les permitió organizar la formación de las escuelas a lo largo de un periodo de seis años. “O feito de poder planificar con moito tempo de antelación as accións formativas fai que o impacto sexa máis exitoso”, destaca Manuel Losada.



La área de influencia del CFR de Ferrol abarca más de cien centros educativos y aproximadamente 3.000 docentes.