Encrucillada fai dobrete na área recreativa de Cerdido e a estrea de disco no Jofre

Esta fin de semana, un dos grupos de música tradicional que máis está integrando os carteis festivos da comarca, Encrucillada, realizará dúas actuacións totalmente de balde. O escenario deste sábado será a área recreativa O Castro de Cerdido e o domingo o teatro Jofre. Nos dous casos, o protagonista do repertorio será o último disco da formación folk, “De volta!”, un traballo que achega temas bailables que xa soaron por numerosos eventos durante a época do verán.



O concerto de Cerdido, que constitúe a primeira das actuacións concedidas ao Concello dentro do programa Dinamiz-ARTj, dará comezo ás 23.00 horas. Así pois, o grupo formará parte do elenco de artistas que poñerán as melodías do festival organizado pola asociación Airiños dos Carrís.



O último traballo da formación será presentado de maneira oficial nunha sesión que terá lugar no Jofre ás 19.00 horas. Nesta cita, dado o seu carácter especial, estarán acompañados de amigos e colaboradores como son o grupo de baile Álvaro Cunqueiro, de Lago; Os Carecos, da comarca do Ortegal; as pandereteiras Algarabía, da mesma parroquia valdoviñesa, e como mestre de cerimonias, contarán co polifacético Emilio Romero Fabal.



Dende o pasado martes, os interesados en ser partícipes desta presentación poden retirar as súas entradas, que aínda que son gratuítas, deben obterse na billeteira do propio teatro para reservar a praza. “O domingo non só celebramos o retorno físico, senón tamén o reencontro coas nosas raíces, coa nosa cultura e coa nosa identidade”, manifestaron dende a formación.



O novo disco é considerado polos creadores como algo que vai moito máis aló da mera grabación, xa que, por medio del, homenaxean a todas aquelas persoas que nalgún momento tiveron que deixar a súa terra, aínda que nunca esquecerían o seu camiño “de volta”.

O grupo

Encrucillada está formado por seis músicos procedentes de distintos puntos da comarca, como son Ferrol, Fene, Neda, San Sadurniño e Valdoviño. Algúns dos instrumentos que se escoitan nas súas cancións son as percusións tradicionais, as gaitas, o acordeón e o saxo, entre outros. Todos estes soarán a mans dos irmáns Alberto e Óscar Maceiras, Antonio López Lago e Javier Rodríguez Castro. Ademais, estas melodías estarán acompañadas polas voces de Elena Díaz e Xoán Padín.