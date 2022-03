El empleo femenino en las comarcas se estancó el pasado mes de febrero

La contratación femenina en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal se estancó el pasado mes de febrero respecto a las cifras de inicios de año. Según el último informe del Observatorio das Ocupacións, en el último mes apenas se percibieron diferencias en el número de municipios de las tres áreas que contaron con un mayor número de nuevos empleos entre las mujeres, pese a tratarse de una época con una menor demanda de trabajadores en el sector servicios, de los más feminizados en el mercado laboral.





Así, de los veinte concellos que conforman el área de Ferrolterra, once contaron con una mayor contratación de mujeres; ocho priorizaron la de hombres; y dos cerraron el mes con cifras de nuevos empleos por debajo de las cinco personas, cifra mínima concreta que aparece en el cómputo del Observatorio. En comparación, en enero la ratio fue de doce municipios con más contratos de mujeres que de hombres; seis con mayores cifras de empleo masculinas y tan solo uno excluido del balance.





En cuanto a los resultados en torno al desempleo, no se presentaron variaciones en ambos meses, al menos en términos generales; con 16 concellos con mayor población femenina que masculina en paro; tres con más hombres desempleados y uno con idénticas cifras para ambos géneros.





En cuanto al total de personas contratadas y desempleadas en este período –en este caso a nivel provincial–, cabe señalar un par de datos interesantes para el análisis. Por una parte, la creación de nuevos empleos bajó un 7,3% entre enero y febrero, pasando de 29.332 contrataciones a 27.191 –algo normal teniendo en cuenta la baja demanda laboral de comienzos de año–. No obstante, pese a caer el número de contrataciones, también lo ha hecho el del número de desempleados, pasando de los 61.853 a los 61.601 (-0,41%) en toda la provincia.





Mejoría interanual

Si bien el balance de los primeros dos meses de 2022 apenas muestra variaciones, estas sí son evidentes en la comparativa interanual. El mes de febrero de 2021 supuso el inicio en la caída de la primera gran ola de contagios del coronavirus y, en el caso de Ferrolterra, también una anomalía en términos de empleo. A pesar de las restricciones durante las navidades de 2020, aquel mes de diciembre supuso el primero de aumento del empleo desde el inicio de la pandemia, una situación que continuó hasta finales de febrero –algo raro teniendo en cuenta que el primer trimestre del año se caracteriza por un incremento en el paro entre las temporadas navideñas y de Semana Santa–.





De esta forma, comparando las cifras de empleo de ambos meses se puede observar que el número de contrataciones creció un 40,77% –pasando de los 19.316 empleos a 27.191 este año–, mientras que el paro en la provincia cayó un más que notable 17,4% –74.579 desempleados en febrero de 2021 frente a los 61.601 del pasado mes–. En cuanto a los tipos de contrato, es importante destacar que en el último mes aumentaron en un 32,8%, mientras que la temporal descendió un 15,42% a nivel provincial.





Datos por municipios

El estancamiento en las cifras de contrataciones y desempleo entre ambos meses no significa que la situación en los propios concellos sea la misma. Así, municipios como Ares, Cedeira, Fene, Mugardos o As Pontes pasaron de contar con un mayor número de nuevos empleos entre la población femenina frente a la masculina a mostrar un resultado opuestos. De igual forma, Mañón, Narón y As Somozas cerraron el mes invirtiendo su balance de comienzos de año; mientras que Cerdido y Monfero, que en enero fueron excluidos del cómputo al estar por debajo de las cinco contrataciones mínimas, despidieron febrero el primero con un mayor empleo de hombres y el segundo de mujeres –este mes, el único por debajo del mínimo fue A Capela–.





En cuanto a las cifras de desempleo, las dos únicas variaciones se produjeron en los concellos de Cerdido, que pasó de tener un número idéntico de mujeres y hombres en paro a contar con un menor desempleo femenino; y Moeche, que en febrero se presentó como el único municipio con la misma cifra de parados para ambos géneros.