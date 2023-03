El empleo en el área de Ferrolterra se recupera de la caída de demanda posterior a las navidades

El área de Ferrolterra recobró el pasado mes de febrero la tendencia positiva que había mantenido durante meses en términos de desempleo. Tras un enero nefasto por la tradicional caída de la demanda en el sector servicios posterior a los festejos navideños –aunque, eso sí, muy superior incluso a antes del estallido de la pandemia de coronavirus–, el conjunto de las tres comarcas retomó la senda de la recuperación, según se puede observar en el último informe mensual del Instituto Galego de

Estatística (IGE).



Según detalla el documento, Ferrolterra cerró el mes de febrero con una caída en el paro del 0,28%, pasando de 10.755 a 10.727 desempleados en las tres áreas. Comparativamente, el conjunto de las comarcas registró un descenso del 7,51% respecto al mismo mes de 2022 (11.598 personas sin trabajo); del 21,41% frente a 2021 (13.649); y, finalmente, del 11,39% (12.106) respecto a 2020, junto antes del inicio de la pandemia. A nivel comarcal, el mayor descenso porcentual se dio en el área de Ortegal, con una caída del 1,18% –de 595 a 588 parados–, mientras que la más llamativa en relación a su población fue la del Eume, del 1%, donde se pasó de 996 a 986 desempleados. Ferrol, por su parte, registró una bajada del 0,12%, con tan solo once personas menos sin trabajo (9.153).



En cuanto a la mejoría en sí, parece que las festividades carnavalescas han tenido un efecto positivo en un mes que, generalmente, tiende a acompañar a enero en el período bajo de empleo del año. El impacto de esto, no obstante, no será observable hasta que se hagan públicos los resultados de marzo y el próximo abril, dado que podría tratarse de una mayor contratación en anticipación a la Semana Santa, lo cual derivaría en cifras igualmente positivas pero inferiores porcentualmente a las de años anteriores.

Concellos



Desde una perspectiva municipal, se pueden extraer datos interesantes del informe del IGE. Por un lado la ciudad naval fue la única área industrial en registrar un incremento en el desempleo, en este caso del 0,6% –de 4.470 a 4.497–; mientras que Narón, que en enero tuvo un incremento del paro especialmente destacable en relación a su volumen poblacional, se recuperó parcialmente de este batacazo con una caída del 1,44% –32 parados menos frente al incremento de 56 del mes anterior–. Por otro lado, As Somozas y As Pontes dieron continuidad a su tendencia a la baja, al contrario que Fene, que siguiendo la estela de Ferrol sufrió un nuevo mes de aumento en el desempleo –ocho parados más, una cifra, no obstante, muy alejada de los 40 de enero–.



Teniendo en cuenta que, a nivel porcentual, aquellas poblaciones con un menor número de habitantes son aquellas que muestran cifras más elevadas, los mejores resultados de Ferrolterra se registraron en los términos municipales de Valdoviño (-4,89%), Pontedeume (-1,57%), Mugardos (-1,67%) y Ortigueira (-1,7%); mientras que el peor fue Ares, con un incremento del 2,98%.

Galicia



El mes de febrero fue, desde una óptica autonómica, bastante de-sigual para el área de Ferrolterra. Si bien el conjunto de las tres comarcas siguió la estela de Galicia frente a la media española, donde aumentó el paro, la caída ferrolana, del 0,26% fue menos pronunciada que la gallega (0,66%). Eso sí, en términos interanuales Ferrol, Eume y Ortegal sí superaron con un márgen más que notable a la Comunidad, siendo el descenso local del 7,51% respecto a febrero de 2022, mientras que dicha bajada a nivel autonómico se situó en el 6,74%.



De esta forma, desde la Xunta se señaló que estos resultados muestran que Galicia cuenta con “un mercado laboral atractivo”, incidiendo en la igualdad de oportunidades y en las políticas en marcha para la captación y retención de talento.