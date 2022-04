La eliminación de aparcamiento en el centro aún no cuenta con alternativas

Las obras del Callao y su entorno así como las de la calle Lugo han supuesto molestias en el tráfico durante las últimas semanas que continuarán todavía durante el tiempo en el que se desarrollen las obras y a las que se unirán posteriormente las de la calle Carmen y la macroactuación de la calle de la Iglesia. Pero además de los necesarios inconvenientes que suponen todos los trabajos de reurbanización, una de las principales consecuencias es la pérdida de en torno a algo más de 80 plazas de estacionamiento en superficie.



Aunque es un número considerable todavía será mucho más importante la pérdida de aparcamiento que llevará implícita la actuación de la calle de la Iglesia, que afecta a las ocho manzanas comprendidas entre las calles San Diego y Carmen con una zona de aparcamiento actualmente de entre 125 y 130 plazas, que desaparecerán.



Por eso, se ha anunciado ya en varias ocasiones que el Concello buscará alternativas para paliar esta desaparición de espacios, bien buscando una bolsa de estacionamiento en superficie gratuito como sucede con el parking público de Canido, la explanada del antiguo acuartelamiento Sánchez Aguilera o el entorno de la Casa 1008 en Esteiro.



No se han dado, sin embargo, “pistas” de donde podría hallarse un espacio similar en las inmediaciones del centro.



Por el momento, la opción más inmediata en la que trabaja el ejecutivo local es en el abaratamiento de las plazas de aparcamiento en los parkings subterráneos de la ciudad, concretamente en el de la Cuesta de Mella como principal opción. Este estacionamiento, al igual que el del mercado de A Magdalena, es municipal aunque está gestionado por una empresa, por lo que, además de que su ocupación no es excesivamente alta, sería la opción más viable.



Sin embargo, aunque no se ha tomado ninguna medida paliativa desde el Concello, en el propio estacionamiento de la Cuesta de Mella han decidido no alquilar, por el momento, plazas de garaje, alegando que es una medida adoptada por el Concello, desde el área de Patrimonio, a la espera de una decisión al respecto.



Así, los ciudadanos que se han dirigido a este parking estos días se han topado con esta paralización de alquileres, que nada tendría que ver todavía con una posible rebaja de precios posterior.



Consultado al respecto, el Concello asegura que no ha habido ninguna orden de que no se puedan continuar alquilando plazas como se viene haciendo habitualmente, por lo que se trataría de un “malentendido” que se solucionará. Ayer mismo, sin embargo, continuaban sin permitir el alquiler de plazas públicas para los ciudadanos.