El ejecutivo local aprueba la Conta Xeral de 2023 con sus votos y los del PSOE

La propuesta de aprobación de la Conta Xeral de 2023 se convirtió en un debate sobre la política económica del gobierno local, pese a la advertencia –en la exposición y también en las sucesivas réplicas– de la concejala de Facenda, Susana Sanjurjo, sobre el carácter eminentemente técnico del documento elaborado por el servicio de Intervención. Los tres grupos de la oposición criticaron el contenido y el resultado del expediente que ahora se remitirá al Consello de Contas, aunque el PSOE acabaría por dar su voto favorable.



Sanjurjo fue breve en la exposición, en la que subrayó la aprobación y consolidación de las cuentas de Emafesa y el hecho de que no se hubiesen presentado alegaciones durante el período de exposición pública. No hubo objeciones durante el procedimiento, pero acabarían llegando en el pleno.

Susana Sanjurjo (PP): “Señor Beceiro, por que non resolveron vostedes os problemas nos catro anos que gobernaron?”



El portavoz de FeC, Jorge Suárez, le afeó a la edila popular que “se enorgullezca” de esta situación “cando son as mesmas contas que desde o ano 2016 e que vostedes sempre votaron en contra”. “É un reflexo da contabilidade, pero chama a atención todos os investimentos que incluía o orzamento dese ano, como as novas fases de adaptación de pasos de peóns, o ascensor no aparcadoiro do Cantón, o parque cuberto do Inferniño, o campo de fútbol de San Xoán...– dos que non sabemos nada. A cidade está hoxe peor do que estaba cando chegaron pola súa desidia”, dijo.



El portavoz del BNG, Iván Rivas, lamentó que el PP entendiese que la Conta Xeral “sexa un trámite, porque non o é: o seu balance do exercicio 2023 non é para estar orgullosos”, dijo, “porque só executaron o 67% do orzamento que vostedes aprobaron, porque só o 30% dos investimentos se realizaron e porque deixaron de gastar sete millóns nunha cidade que ten moitas necesidades”.

Rafael Fernández Beceiro (PSOE): “Coas luces da Malata quixeron vostedes inventar un procedemento que directamente non existe”



Rafael Fernández Beceiro, que actuó como portavoz del grupo en este punto, incidió en el “cambio de posición” del PP con respecto a Emafesa, algo que, afirmó, “debería darlles vergoña”.



“O señor Rivas parécese cada vez máis ao señor Suárez”, replicó Sanjurjo, que incidió en que el ejecutivo está “dando pasos para resolver as situacións irregulares (contas de Emafesa, RPT) que herdamos. Este é o camiño”, apuntó antes de comenzar un nuevo turno de réplicas que llevó a los portavoces a reiterar sus críticas.



Acuerdos

De la parte ejecutiva del pleno solo el primer punto, el de la cesión de 3.400 metros cuadrados a la Mancomunidad para ampliar las instalaciones del refugio de animales –el popular Javier Díaz recordó que “quedou pequeno para as necesidades actuais”–, concitó la unanimidad, aunque con matices. El apoyo del BNG fue incondicional, pero tanto FeC como el PSOE pusieron énfasis en la necesidad de que “esa xenerosidade que amosa o Concello de Ferrol co resto dos municipios que a forman sexa correspondida e que se teñan en conta en actuacións futuras”, apuntó el socialista Ángel Mato.



Con las abstenciones de BNG y FeC se aprobó el reconocimiento extrajudicial de crédito de 13 facturas de 2021 y 2022 que entraron en el Concello este mes de julio, y con esos mismos votos, pero en contra, salió adelante también la modificación del acuerdo sobre un crédito extraordinario para cofinanciar, junto con la Diputación, las obras para adaptar la iluminación de A Malata a las exigencias de LaLiga.

Iván Rivas (BNG): “Home, que os orzamentos son un documento que elabora o goberno máis o menos sabiámolo”



Sanjurjo explicó que se trata de un cambio motivado porque en esta operación “hai outra administración que di que debe facerse doutra maneira, segundo o seu protocolo”. Los tres grupos de la oposición criticaron este cambio, aunque por diferentes motivos. El PSOE, a través de Fernández Beceiro, porque pudo “ter executadas as obras antes de que o Racing fose obxecto de sancións” y acusó al gobierno de “querer inventar un procedemento que, simplemente, non existe: que unha SAD fixera unha obra nunha instalación municipal sen licitación”. Con todo, los ediles socialistas votaron a favor, pero no así los del BNG y FeC, que, a través de Suárez, instó al gobierno a “plantarse ante a presión duns señores que son de fóra de Ferrol e aos que LaLiga lles dá por dereitos de televisión 10 millóns ao ano; sen embargo, é o Concello quen ten que pagar eses 750.000 euros”. El concejal nacionalista Roberto Montero calificó al PP de “xestores pésimos” y criticó que se dé una subvención nominativa de esta cantidad “mentres se cargan investimentos que estaban nos orzamentos, como o local social de Ultramar, o mercado de Recimil ou o alumeado no rural”. “En resumo”, dijo, “veciñanza sen obras que paga o alumeado, Racing que non contribúe ao pagamento do alumeado pero que si paga as multas pola mala xestión do PP”.



Los dos puntos previos a las mociones también tuvieron debate, a pesar de que el primero, sobre los reparos de Intervención en el año 2023, era simplemente dar cuenta. La concejala de Facenda destacó que se “mellorou” la situación con respecto al ejercicio anterior, en concreto con 1,5 millones menos de importe y un 10% menos de reparos, una situación que, dijo, es consecuencia de “un goberno estable que ten un proxecto de cidade claro, claves desta transformación que se está empezando a notar”. La visión de los grupos de la oposición fue bien distinta y, así, FeC recordó que el Concello gastó “30 millóns de forma irregular e ten máis servizos sen contrato, como é o caso dos comedores escolares”, mientras que el BNG apuntó que “o servizo máis grande que ten o Concello, a recollida de lixo e limpeza viaria, leva sen contrato desde 2014”, por lo que instó al ejecutivo a “darlle unha solución”.

Jorge Suárez (FEC): “Señora Sanjurjo, o debate con vostede é sempre o mesmo: ‘¿A dónde vas? Manzanas traigo’”



Por último, la Comisión Especial de Suxestións e Reclamacións recibió el visto bueno a su creación (con los votos a favor del PP y las abstenciones del resto), pese a que Nerea Purriños, de FeC, la considera una medida “insuficiente no eido da participación, que é moito máis que poñer un buzón”. Por su parte, Roberto Montero, del BNG, explicó que esta comisión no es consecuencia “de que apostan pola participación, senón porque é un requisito que ten a Lei de Grandes Cidades”. Por último, Julián Reina, del PSOE, criticó que el bagaje del PP en participación sea “nomear asesores, roubar competencias ao pleno ou ignorar aos representantes dos traballadores na mesa de negociación”.

La vivienda en Canido, por puntos

La moción sobre la vivienda en Canido se votó por puntos, una propuesta que hizo la portavoz del PP, Pamen Pieltain, tras la presentación de una enmienda que aceptaba el primer acuerdo (realizar un estudio sobre la situación del mercado inmobiliario) y que fundía los dos siguientes (establecer un plan de medidas de choque y una memoria justificativa). Estos se aprobaron por unanimidad, pero no el último, por los votos negativos del PP, que pedía “solicitar, se corresponde, “a declaración de zona tensionada, tendo en conta os resultados do estudo”.