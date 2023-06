La ejecutiva local propone a tres ferrolanos en las listas a Congreso y Senado

El PSOE ferrolano celebra mañana una asamblea de afiliados en la que se votará, en lista abierta, a los candidatos que se proponen desde Ferrol para las listas al Congreso y al Senado.



La Ejecutiva local presenta una candidatura que será votada esta tarde y que incluye a varios socialistas locales. Así, para el Congreso propone a Natividad González Laso –Ferrol–, José Miñones Conde, Montserrat García Chavarría –As Pontes– y Diego Antonio Taibo Monelos.

Para el Senado, la propuesta es la de los ferrolanos Eva Martínez Montero y Rafael Fernández Beceiro, además de Xosé Antonio Sánchez Bugallo.



Además habrá algún militante que se presente de forma particular, como es el caso de José Carlos Enríquez Díaz.

Como explica este socialista, su idea es que no se vote una lista cerrada, sino los nombres de forma individual y que no se dé, de partida, como válida, la propuesta cerrada de la ejecutiva, sin dar participación a la militancia. Por eso, indica que “la asamblea debe ser democrática, sin listas pactadas en despachos” y así hace uso de la posibilidad que plantean los estatutos de candidaturas individuales.



La lista local será elevada a la asamblea provincial, que tendrá lugar el jueves, y a la nacional, el sábado.