Edu Hermida | “Para esta nueva exposición he construido un ambiente muy escenográfico”

El arte es su oficio y a él se entrega en cuerpo y alma cada día en su estudio de Canido, ese barrio al que ha dado color con su iniciativa alrededor de las Meninas. La organización del festival, con proyección internacional, le consume buena parte de sus energías, pero en su día a día, Eduardo Hermida se reencuentra con sus lienzos para dar rienda suelta a la imaginación, que bebe de múltiples fuentes de inspiración.



Fruto del intenso trabajo de los tres últimos años nace “La cuadratura del círculo”, exposición que desde hoy (20.00horas) y hasta el 27 de abril podrá verse en el Torrente Ballester. “Creo que lo que he construido para esta exposición es un ambiente muy escenográfico; al final semeja un loft habitable, más que una propia exposición convencional”, cuenta.









Como en casa





“Vas a entrar y te va a dar la sensación de que estás en la casa de alguien, en un casa muy moderna, llena de arte, en la que la gente se va a sentir muy cómoda, como en su propia casa”, añade. Pensó incluso en denominar la muestra “Habitar el arte”, porque “creo que es una definición perfecta de lo que he construído con la exposición”, aunque finalmente se decantaría por el título actual en alusión a la simbología tan evidente en su cuadros. Se refiere a esos formatos cuadrados, de 100x100, de los que echa mano últimamente, “muy de polaroid, de fotografía analógica pero a la vez también muy de instagram”, dice, y a esos círculos que son una evidencia y un rasgo inconfundible en sus obras. Unas obras de las que emana esa influencia pop adquirida fundamentalmente durante su etapa como profesor de escaparatismo. Junto a sus pinturas, Hermida expone también fotografía intervenida y algún trabajo escultórico.



Son 110 piezas a las que se encarga de dar calidez la iluminación de la colección de lámparas de José María Jordán, que dan así “una pincelada de luz” a una iniciativa expositiva que cuenta con la colaboración de otros profesionales de la zona, como los fotógrafos Jorge Meis, Jose Pardo y Ángel Manso, que participan en el catálogo.



La muestra servirá asimismo de marco para la presentación de un audiovisual de la videógrafa ferrolana Sara Pisos. “Es un trabajo centrado en las Meninas pero conmigo de hilo conductor. Creímos que era una buena ocasión que formase parte de la propia exposición para que se me conozca un poco más dentro y fuera de esa faceta de las Meninas, de la que es verdad que no puedo escaparme, muy presente en mi vida, pero que también existe ese componente de artista individual y solitario que es lo que muestro en la parte pictórica”, destaca Hermida,