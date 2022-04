La edad media de la población en las tres comarcas supera los 50 años

La media de edad en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal, tomada en conjunto, supera los 50 años. Los indicadores de población publicados recientemente por el Instituto Galego de Estatística muestran cómo se sigue avanzando en el envejecimiento de los habitantes, con especial relevancia en las áreas rurales. La estadística del Padrón Continuo divulgada esta semana por el Instituto Nacional de Estadística da a Galicia unos 6.000 habitantes menos en 2021 respecto al 2020. La caída de la natalidad y los movimientos migratorios no remontan una tendencia de años y que en Ferrolterra se refleja en índices crecientes de envejecimiento poblacional. Hay localidades (Cerdido, Moeche, Monfero, Ortigueira) en las que la población menor de 20 años no llega al 10% del total. En varias, la de mayores de 65 años se acerca al 40%.



El concello en el que se peinan más canas es el de Mañón, con una edad media de casi 56 años (55,9). Por encima de los 50 están también Ortigueira (55,21), Moeche (54,7), Cerdido y Monfero (54,21), Cariño (53,95), Cabanas (52,55), San Sadurniño (52,47), A Capela (52,32), As Somozas (52,18), Valdoviño (51,17), Neda (50,94), Mugardos (50,66), Fene (50,49) y Cedeira (50,1). Los únicos municipios cuyos habitantes tienen, de media, menos de medio siglo de vida son Ferrol (49,28), Pontedeume (48,82), As Pontes (48,68), Ares (48,19) y Narón, que es el que cuenta con la población más joven, con una media de edad de 45,28 años. Teniendo en cuenta a los 20 municipios, la cifra sería de 51,6. En el conjunto de Galicia es de 50,4 años, desde los 41,06 de Ames hasta los 56,79 de Sobrado.



La mayoría de los vecinos, en Ferrolterra, se sitúan en una franja de edad entre los 20 y los 64 años. Los más envejecidos se acercan al 40% en la horquilla de mayores de 65. Es el caso de Mañón que cuenta con un 39,74% de habitantes por encima de esta edad. En esta zona de Ortegal, el 10% tiene menos de 20 años. Un porcentaje que es incluso menor, aunque poco, en otras localidades, como Cerdido (9,97%), Moeche (9,9%), Monfero (9,02%) y Ortigueira (9,18%).









Índice de envejecimiento





El IGE mide también el índice de envejecimiento, que es precisamente la relación entre la población menor de 20 años y la mayor de 65, expresada en porcentajes. Es decir, el número de personas con 65 o más años por cada 100 menores de 20.



En consonancia con los datos anteriormente expuestos, el índice es mayor en Ortigueira (413,51), Mañón (395,91), Monfero (391,17), Cerdido (369,63) y Cariño (341,35). En el otro extremo está Narón, con 117,04.









Saldos





El envejecimiento de la población va de la mano del descenso de la natalidad que, junto con un saldo migratorio que no logra compensar el vegetativo (más muertes que nacimientos), hace que la población en la zona esté en un declive bien conocido en los últimos años.



El crecimiento vegetativo, en los datos más recientes publicados por el IGE, es negativo en los veinte concellos y, en total, suman 911 nacimientos y 2.453 muertes (-1.542).



Los saldos migratorios reducen algo esta brecha poblacional y en la mayor parte de los concellos de Ferrol, Eume y Ortegal llega a vivir más gente que la que se va. En los datos del Instituto Galego de Estatística, referidos a 2020, solo tienen un saldo migratorio negativo As Pontes (-63), Ferrol (-192) y Ortigueira (-6). En este apartado son Valdoviño (+389), Ares (+201) y Cabanas (+124) quienes tienen un mejor balance.



Las cifras totales de población tienen como referencia oficial el Padrón, cuyos datos más actualizados se refieren a los habitantes existentes el 1 de enero de 2021. Existe, sin embargo, otro dato, el de las cifras poblacionales de referencia, que hacen una estimación y adelantan el dato que más tarde el Padrón suele confirmar. Así, mientras el Padrón dice que en Ferrol hay 64.785 habitantes, las cifras de referencia, en su actualización más reciente, estiman que se estaría en 63.570. En el total de las tres comarcas, la cifra oficial es de 187.255 y la estimación baja ya a 185.994.