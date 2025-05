La Diputación mejora la seguridad vial en medio kilómetro de A Cabana

La tercera fase de las obras de la travesía que discurre entre Aneiros y A Cabana –la DP-3612– está ya en marcha y, este miércoles, el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, visitó la zona para informar de las características que tendrá este nuevo tramo y ver in situ el desarrollo de una actuación “historicamente demandada pola veciñanza”.



González Formoso quiso agradecer la colaboración del Concello en toda la tramitación del proyecto y a la AVV, representada por su vicepresidenta, Ana Vargas, por “insistir” en una reclamación “que tiña toda a lóxica do mundo desde o punto de vista da seguridade viaria”.



Los trabajos que comenzaron en Serantes culminarán ahora con esta tercera fase tras una inversión conjunta de 1,6 millones para 1,7 kilómetros en total. Este tramo en concreto abarca cerca de 500 metros entre la rotonda de Valón y el local social de la entidad vecinal, en la ribera.

“Vai permitir, por fin, poder desprazarse con seguridade”, indicó el presidente de la Diputación, “nunha zona hipertransitada na que se poñían en risco as vidas dos viandantes”. La institución destina a esta fase algo más de 650.000 euros, a los que hay que sumar los 135.000 del coste de las expropiaciones.



Reclamación histórica



Por su parte, la representante vecinal recordó que “levamos vinte anos intentando que este proxecto se leve a cabo, polo que estamos encantados de que se faga”, explicó Vargas, que agradeció a la Diputación y a los gobiernos municipales de los últimos mandatos “que estiveron pelexando por que se solucionara”. La portavoz de los vecinos incidió en que la carretera tiene “unha circulación incrible por iso levabamos tempo demandando as beirarrúas. Eu xa crin que non as ía ver, pero agora vexo que si”.



El teniente de alcalde, Javier Díaz, acompañó a González Formoso y a los representantes vecinales en esta visita y reconoció que es “unha ledicia que os veciños vexan que os proxectos que lles interesan se levan a cabo” y que hay “colaboración entre administracións para facelos realidade”.

Díaz Mosquera señaló que esta actuación no es la única que beneficiará a A Cabana, en referencia al saneamiento. “Cando as administracións traballan polo mesmo obxectivo, todo é mellor e chega antes”.

Ampliación de la calzada hasta los siete metros

La actuación se desarrollará en 460 metros e incluyen la ampliación de la calzada hasta los siete metros de ancho, con arcenes de 50 centímetros y aceras de dos metros de ancho. Además, el proyecto incluye la renovación de los servicios, como la red de saneamiento y abastecimiento de agua, la instalación de nueva iluminación con tecnología LED, más eficiente y con menor consumo.