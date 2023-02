Diputación, Defensa y patronal abordan en Narón el futuro del sector naval en Ferrolterra

El hotel Valcarce de Narón, situado en el polígono Río do Pozo, sirvió ayer como escenario del encuentro a tres bandas “Oportunidades de futuro no ámbito do sector naval de Ferrolterra”; una jornada impulsada por la Diputación de A Coruña que contó con la participación de la ministra y la secretaria de Estado de Defensa, Margarita Robles y Amparo Valcarce, respectivamente; así como del presidente de Navantia, Ricardo Domínguez; los máximos responsables de la Confederación de Empresarios de Ferrol, Eume y Ortegal (Cofer), Cristóbal Dobarro, y la Asociación de Empresas do Sector Naval Público da Ría de Ferrol (Aenfe), Jorge Silveira; y del presidente del organismo provincial, Valentín González.



En la cita, en la que se abordó, entre otros proyectos, el gran impacto del programa de fragatas F-110 en el tejido productivo comarcal, participaron más de un centenar de representantes de las industrias auxiliares. En este sentido, González Formoso incidió en la importancia del término municipal naronés en el sector naval, recordando que buena parte de las compañías complementarias de Navantia se asentaban en los polígonos del concello.



Robles, por su parte, aprovechó su intervención para celebrar la inversión en Defensa del Gobierno, aseverando que era una política que repercutía en la “seguridad y la libertad”, pero también en la creación de puestos de trabajo. Asimismo, la ministra felicitó a los empresarios locales por su apuesta por la industria.