Diez años de actividad del sello ferrolano Ferror Records, que sigue con fuerza este 2025

La firma de Ferror Records puede verse en múltiples iniciativas culturales que van desde la edición de proyectos musicales hasta la organización de eventos en Ferrol como los conciertos del ciclo Solpores, la Feira do Disco, la celebración de San Ramón en Canido o exposiciones en el Torrente Ballester. Trascendiendo la labor de sello discográfico, este trabajo diversificado cumple diez años de trayectoria, suficientes para consolidar un programa que continúa este año con sorpresas añadidas.



Detrás de Ferror Records están solamente dos personas: el músico Sergio Sequeiro, conocido por integrar bandas como la nacida en la ciudad Carrero Bianco y pinchar bajo el nombre de Agostinho DJ, y el escritor Fernando Fernández Rego, renombrado recientemente por su último libro “Anos 80. Movida, atlantismo, vangardismo e underground”. Asimismo, este último cofundador colabora en medios especializados como MondoSonoro, Rockdelux o Luzes, y coordina la sección de música de la revista Grial, de la editorial Galaxia.

Fernández Rego explica que ambos responsables eran “habituais dos concertos da escena underground, sobre todo”, tanto a nivel local como del resto de Galicia. Conscientes de la amplitud de proyectos que había en Ferrol, a los que querían dar un impulso, pensaron en crear un pequeño colectivo. En la primavera de 2015, esa “idea que molaba facer” se echó a andar en forma de sello discográfico, identificado con el logo de Armando Guerreiro.

Trabajos

“Nunca pensamos chegar a estes dez anos nin sacar esas case 150 referencias ás que estamos chegando nestes días”, continúa Fernando Fernández Rego. El sello edita en los formatos físicos de CD, caset y tarjetas USB, así como en vinilo, su particular predilección. De este último llevan más de 25 ejemplares publicados, aunque al tratarse de un método costoso, en muchas ocasiones deben seleccionar los proyectos.



Aparte de estos procesos de edición y fábrica, también se dedican a subir las obras a plataformas digitales como Spotify y a las tareas de promoción. Lo que hagan depende del grupo en cuestión, ya que pueden disponer de las gravaciones realizadas pero sin masterizar, tener o no un diseño, etc. En todo caso, el corresponsable aclara que “hoxe en día confúndese o que é un selo discográfico do que é un booking”, que, a diferencia de Ferror Records, se dedica a buscar oportunidades a los grupos y labores de “management”.



El trabajo como sello discográfico se complementa con el más de un centenar de conciertos que organizaron en estos diez años. Una de sus iniciativas más populares en este campo es el programa Solpores en Canido, que cuenta con la colaboración del Concello de Ferrol. Por su escenario, que se localiza en el centro cívico del barrio que le da nombre, pasaron una enorme cantidad de proyectos, entre los que Fernández Rego destaca el número de mujeres DJ’s por ser un sector con falta de espacios.



La oferta musical no es la única, ya que en 2021 también organizaron dos exposiciones en el centro cultural Torrente Ballester, aunque ambas girasen en torno al mismo arte. En primer lugar, la propuesta “Andrés do Barro: Pop, saudade e memoria. Unha ollada dende Ferrolterra”, vino a raíz de un disco tributo, editado por Ferror Records y regalado a los visitantes, a ese icono que dio visibilidad al idioma gallego en el panorama nacional. “Ferrol Underground 1985-2021” fue la segunda muestra que realizaron, la última hasta el momento, también comisariada por Fernando Fernández Rego, en la que se realizó un repaso a la escena en ese período a través de elementos como carteles, discos o fanzines, entre otros.

Programa

Este año, en su décimo aniversario, el trabajo de lanzamiento de nuevos proyectos será especialmente intenso, ya que tienen en la recámara algunos que no pudieron salir en 2024. Solpores en Canido alcanzará la quinta edición en este 2025, entre los meses de junio y septiembre, continuando su propósito de “dar pé á vangarda, á experimentación e aos grupos que nos molan, non só do noso selo”.



Asimismo, continuarán con otras propuestas consolidadas como la Feira da Disco, la cuarta este año, que se volverá a celebrar con música en directo alrededor del primer día de mayo. En este caso, también se desarrolla en el centro cívico de Canido, un espacio con el que colaboran desde el inicio y por el que siempre se sintieron respaldados, concretando el apoyo del presidente de la entidad vecinal, Roberto Taboada.



Para ambos eventos cuentan con grupos cerrados, ya que se trata de iniciativas en las que se involucran particularmente porque así “conseguimos establecer estes ciclos no tempo”. Además, Fernández Rego anuncia de que habrá diversas sorpresas, algunas en la ciudad.

Evolución

“Foi cambiando moito porque aprendimos moito”, indica Fernando Fernández Rego, especialmente de muchos colectivos de la escena underground que estaban funcionando en el momento en que Ferror Records aún se estaba gestando. Así conocieron, por ejemplo, a la productora portuguesa Ediscos con la que realizaron los cinco casetes que firman actualmente, una empresa familiar que ya se encargaba de las cintas de Zeca Afonso, tal como concreta Fernández Rego.



El primer trabajo en este formato, de Alarido Mongólico, lo sacaron al poco de empezar esta aventura, para continuar con otros como los de Chicharrón o Nüca con Legítimo Polvo. “É curioso pero os casetes véndense bastante ben”, declara, remarcando además que “nunca se deixaron de facer”. Se trata de un “obxecto fetiche” que puede compararse con la desaparición de los vinilos en los años 90, que solo ocurrió en el ámbito más comercial mientras que en el underground no perdieron valor.



De hecho, el escritor señala que actualmente los casetes les cuestan un 50% más que cuando empezaron, ya que es habitual que artistas consagrados dispongan de ellos. Así, apunta que las modas les perjudican “cando ven a multinacional, fai pedidos grandes e colapsa moitas veces as fábricas”, encareciendo los precios para los encargos menores.



El sello apuesta por este tipo de formatos veteranos a pesar de que “non é doado vivir nunha época na que o mercado está orientado a que o físico véndase menos e a xente escoita máis en dixital”. Por este motivo, la lección más importante en estos diez años fue hacer “que o selo funcione economicamente e non teñamos que aportar cartos”, ya que al principio tuvieron que financiar el proyecto e invertir de su bolsillo.

“Hoxe en día xestionamos nós os depósitos legais, mandamos a fábrica, facemos a distribución dixital...”, señala. En definitiva, Ferror Records realiza todo el proceso para reducir los gastos y ya lleva “uns oito anos nos que o selo é autónomo”, a pesar de que “posiblemente non dá beneficios”, ya que lo que gana se reinvierte en otros trabajos.



Algo que se mantiene constante desde el inicio es la buena combinación que forman los corresponsables, ya que “xeralmente coincidimos mogollón os dous”, todo lo que hacen “flúe dunha maneira moi natural” y aún no han tenido un solo problema entre ellos.



De la misma manera, la ciudad desde la que opera la firma es clave para sus fundadores. “Para nós é un orgullo e hai moitas referencias a Ferrol nos nosos discos”, como por ejemplo en algunas portadas que incluyen escenarios locales. Además, existe un porcentaje muy alto de artistas de la comarca, entre los que destacó a Ghorxa, Nüca, Zavala o Lume por ser los más recientes.En cuanto a lo que está por venir, también nombró el próximo disco de Los Eternos, de Cedeira.