El Día Internacional de la Podología se celebra hoy con “Dermatoloxías que Afectan ao Pé”

Este martes se inauguran, en el salón de actos Concepción Arenal del Campus, a las 10.30 horas, las jornadas “Dermatoloxías que Afectan ao Pé”, una iniciativa organizada por la Facultade de Enfermaría e Podoloxía, en colaboración con el Colexio de Podólogos de Galicia –Copoga–. El programa estará protagonizado por profesionales del sector, empezando por el profesor del centro universitario organizador, Benigno Monteagudo Sánchez, que tratará el tema de los tumores cutáneos en el pie.



Julia María Janeiro Arocas, que también es docente en el Campus Industrial, se enfocará en el aspecto visible de las uñas como síntoma de salud. Por su parte, Ana Requeijo Constenla, presidenta del Copoga, dará una charla sobre el diagnóstico diferencial dermatológico habitual en las consultas. Para terminar, el podólogo y vocal de Copoga, Navor Pereira Losada, ofrecerá la charla titulada “Cando as hifas non me deixan ver as árbores, que aprendín nos últimos 20 anos”.



La propuesta, que contará con cerca de 200 estudiantes del grado y numerosos profesionales del sector, se enmarca en la programación del “X Outubro Saudable”, una iniciativa que promueve la UDC con diversas entidades.