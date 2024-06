El desmantelamiento de la térmica, a expensas de un requerimiento a Endesa

La Mesa para o impulso económico de As Pontes, el foro que comparten las partes implicadas en el proceso de desmantelamiento y transición tras el cierre de la central térmica de Endesa, se reunió esta tarde en Santiago por primera vez este año con el doble objetivo de evaluar el desarrollo de un proceso que llega ahora a una fase crítica y conocer los planes para casi cuarenta empleados de la industria auxiliar que este sábado finalizarán su parte del trabajo del predesmantelamiento y, por lo tanto, irán al paro.



Esta fase previa que ha durado un total de seis meses, recordó la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, concluye en las próximas horas y, tal como establecía el plan de trabajo aprobado en su momento, de inmediato –el 20 de este mismo mes– debía dar comienzo el desmantelamiento, siempre que se hubiesen obtenido los permisos necesarios. Lorenzana destacó, en esa línea, que la administración autonómica ha cumplido con su parte y “emitiu en prazo a totalidade dos informes sectoriais necesarios para a concesión da licenza que permita comezar co desmantelamento”. La conselleira puso en valor, además, el trabajo conjunto entre administraciones –Xunta y Concello– “para sacar adiante toda a parte de tramitación administrativa en tempo”.



Aseguró en ese sentido que el único paso que queda ahora es que Endesa atienda el requerimiento efectuado por el Concello de As Pontes para obtener el permiso y poder continuar así con los trabajos. “Se se cumpre ese requirimento, estaría en prazo para comezar nesas datas eses novos traballos que darían continuidade ao emprego”, dijo.



Para Lorenzana, según manifestó tras la reunión, la pretensión es “garantir a totalidade dos empregos dos traballadores da industria auxiliar da térmica pontesa”. Para ello, añadió, “obtivemos o compromiso de Endesa de realizar a formación de prevención de riscos laborais durante este mes para que todos os traballadores que interviñeron durante a fase de predesmantelamento estean en condicións de poder pasar a esa fase de desmantelamento e, sobre todo, que se inicien canto antes estes novos traballos”.

Además, la compañía energética, según la titular de la cartera de Economía e Industria del gobierno gallego, ha anunciado su intención de “unha vez obtida a licenza para a realización da segunda fase, a de desmantelamento, axilizar todos os trámites previos á contratación do persoal traballador, nomeadamente, o Plan de residuos e o Plan de seguridade e saúde laboral co obxectivo de que os contratos se poidan encadear da maneira máis áxil”.



Por último, la conselleira reiteró su compromiso de que el ejecutivo del que forma parte “continuará traballando en todos os proxectos industriais que se teñen que ir instalando na zona de As Pontes” y que, añadió, “deberían de ir acompasados coas tarefas de desmantelamento” de la central térmica.

Concello

Por parte del Concello de As Pontes se valoró especialmente que todas las partes, desde la Consellería hasta la administración local y los sindicatos, hayan hecho frente común para reclamarle a Endesa que “o mantemento dos contratos do persoal das compañías auxiliares que traballa, na actualidade, no desmantelamento da central térmica e a axilización do inicio do desmantelamento da unidade de produción térmica das Pontes”, La CIG, sin embargo, quiso matizar esta declaración señalando que “máis alá dos procedecementos abertos con respecto ao desmantelamento, a obriga da empresa e das administracións é cos traballadores para que non haxa despedimentos, ademais de axiliar os proxectos anunciados e que non se concretan”, aseguró Óscar Maseda, representante de la central nacionalista.



Además, se solicitó a Endesa, como comentó anteriormente la conselleira, que se “facilite a formación necesaria aos traballadores e traballadoras que se atopan en activo para poder ter continuidade nos labores de desmantelamento”. En esta línea, la concejala de Industria, Ana Pena, pidió a la eléctrica “implicación para axilizar os trámites e iniciar, canto antes, os desmantelamento da central térmica como chaves para o mantemento dos postos de traballo das empresas auxiliares”.



Por la parte sindical, Nicasio Pena, secretario de Energía de UGT-FICA, y Juan Carlos López Corbacho, secretario xeral de CCOO Industria de Galicia, reiteraron su preocupación por el mantenimiento del empleo de los trabajadores involucrados en el predesmantelamiento “e a súa continuidade, instando a que se inicie canto antes o desmantelamento”.



La CIG, por su parte, lamentó que los trámites administrativos y burocráticos vayan a retrasar unas semanas el comienzo de la fase de desmantelamiento porque, subrayó Maseda, “suporá a perde de emprego, entre 20 e 25 persoas que quedan agora na central e que rematan o sábado”.



Por otra parte, criticó también la “lentitude” con la que avanzan los proyectos industriales alternativos con respecto “ao que se nos presentou en outubro”. “Todos están en fase de trámites, presentación de documentación, resolución de alegacións medioambientais... En definitiva, que van con retraso e sen datas concretas”, indicó.

La manifestación convocada por los sindicatos se mantiene para este jueves

Los planes de los sindicatos CIG, CCOO y UGT no varían tras la celebración de la reunión con la Consellería de Economía e Industria, Concello de As Pontes y Endesa en el día de ayer, por lo que habrá manifestación mañana jueves –20.00 horas desde la Praza do Carme– para reclamar garantías de empleo para la industria auxiliar de la térmica y agilidad en la tramitación de los proyectos que están llamados a paliar la pérdida de una industria motriz como la central.



Los sindicatos protestan así contra lo que sonsideran “incumprimentos de Endesa coa complicidade da Xunta, o Ministerio e o propio Concello das Pontes”. Una de las razones que motivaban esta movilización era la demora en la convocatoria de un nuevo encuentro de la Mesa para o impulso económico de As Pontes y, aunque finalmente se ha producido, las centrales sindicales consideran que no se puede consentir que “os traballadores que están a traballar nos labores de pre-desmantelamento van ser despedidos o vindeiro sábado, día 15”. CIG, CCOO y UGT recuerda que As Pontes atraviesa “unha emerxencia industrial e social que cómpre responder nas rúas coa mobilización social para esixir unha transición realmente xusta, a materialización dos proxectos industriais, políticas de reindustrialización e garantías de continuidade nos empregos”.