El desempleo se disparó en octubre en las comarcas del Eume y Ortegal

El pasado octubre la comarca vivió un repunte más que notable en el desempleo, siendo el segundo mes consecutivo con resultados negativos tras el fin de la temporada estival. Así, según los datos del Observatorio das Ocupacións, publicados ayer mismo, en el conjunto de las tres áreas el paro aumentó un 0,03%, pasando de 10.640 a 10.643 personas sin trabajo.



Y es que, de acuerdo con el último balance, las comarcas del Eume y Ortegal fueron las más afectadas, paliando la de Ferrol buena parte de los resultados. De esta forma, en el área eumesa se registró un incremento del 1,56%, pasando de 1.024 a 1.040 desempleados; mientras que en Ortegal se dio el mayor aumento, del 9,59% –de 532 a 583–. En el caso del área de influencia de la ciudad naval, dada su mayor densidad de población, los datos fueron ligeramente positivos, con una caída del paro del 0,7% –de 9.084 a 9.020 desempleados–, aunque no lo suficiente para cerrar el mes en números verdes en el conjunto comarcal.



De esta forma, en el área de Ortegal todos sus municipios vieron incrementadas sus cifras de parados, especialmente en Ortigueira y Cariño –6,15 y 11,41%, respectivamente–, aunque proporcionalmente Cerdido y Mañón también empeoraron su balance notablemente –dada su baja densidad poblacional la diferencia porcentual es muy exagerada y, por tanto, no es un fiel reflejo de la realidad–. El caso del Eume no fue muy diferente, puesto que aunque Cabanas y As Pontes registraron descensos en el desempleo y A Capela mantuvo la misma cifra, el gran aumento sufrido en Pontedeume –19 personas más desempleadas, es decir, un incremento del 5,49%– hizo que el área cerrase el mes con un balance negativo.



Por último, la comarca de Ferrol es la que sale mejor parada de las tres, pese a contar con resultados muy dispares. La ciudad naval, por un lado, contó con un nuevo incremento en el número de desempleados –de 4.436 a 4.441, un 0,11%–, aunque mucho menos dramática que la del mes de septiembre. De igual forma, Ares, Neda, San Sadurniño y Valdoviño también sufrieron un aumento en el paro, aunque con la salvedad de este último –donde el incremento fue del 3,57%–, todos ellos siguieron la tendencia de la ciudad naval, con subidas prácticamente anecdóticas. Afortunadamente, los concellos de Narón, Fene y Mugardos mostraron unos resultados completamente opuestos, con caídas del 2,04, 2,41 y 7,14%, respectivamente, lo que logró salvar el balance mensual del área –que cerró octubre con 64 desempleados menos– y mejorar el de las tres comarcas.