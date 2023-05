El deporte, la amistad y la inclusión, ingredientes de la nueva novela, para público infantil, de la ferrolana Andrea Tomé

“Preparados, listos, ¡ya!. Alerta: chico nuevo”. Este es el título de la nueva novela, la décima, de la escritora Andrea Tomé (Ferrol, 1994). Editado por La Galera, se trata de su primer libro físico para el colectivo infantil –en 2020 colaboró con Boolino en Fiction Express, una plataforma digital dirigida a estudiantes de la ESO, para la que escribió un juegolibro dirigido a lectores a partir de doce años, titulado “Dentro de la Pantalla”– y su primera saga. El deporte, concretamente el atletismo, la amistad y la inclusión son tres de los temas sobre los que vertebra la historia.

Tanto la editorial como la propia autora “queríamos que todo tipo de chavales se pudiesen ver reflejados en los personajes del libro”, comenta la ferrolana, que desde hace cinco años reside en Londres. Allí trabaja en el sector comercial de la industria editorial mientras saca su segunda carrera por la UNED (Historia) –es titulada en Lengua y Literatura Inglesa en la USC– y dedica tiempo a la literatura para seguir ampliando su colección de títulos. “Entre el trabajo de oficina, los estudios y la literatura llevo un ritmo de vida bastante frenético”, reconoce.



Objetivo

Con esta nueva creación, dirigida a lectores a partir de diez años, quiere celebrar, dice, los deportes y el compañerismo. “Ahora el deporte es muy importante para mí y forma una parte crucial de mi vida, pero esto no fue así durante gran parte de mi infancia. Creo que todos tenemos un deporte, y encontrarlo es determinante para desarrollar una buena relación con la actividad física. Mi deporte es el patinaje y no lo descubrí hasta los doce años, así que me pasé una parte importante de mi infancia pensando que los deportes no eran para mí porque los que practicábamos en Educación Física no me gustaban o no se me daban bien”, explica.



Aunque son los más jóvenes los principales destinatarios de su nueva obra, la autora ferrolana apunta que “¡creo que muchos millennials como yo también pueden disfrutar mucho de las aventuras de los chavales del equipo de atletismo de La Magdalena!”. Las ilustraciones han corrido a cargo de Anna Franquesa