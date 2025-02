Denuncian el estado del Torrente Ballester para acoger el homenaje al escritor

A pocos días de que el centro cultural Torrente Ballester rinda de nuevo homenaje al escritor que le da nombre y del que se cumplieron el año pasado 25 años de su fallecimiento, con la inauguración de una exposición que llega desde la Biblioteca Nacional, el grupo socialista considera “inadmisible” el estado en el que se encuentra el centro.



La concejala del PSOE Montserrat Dopico ha criticado que el ejecutivo local de José Manuel Rey “non fora quen de acometer as reparacións necesarias na cuberta do edificio e a limpeza duns canalóns ateigados de vexetación que dende hai meses provocan inundacións e que mesmo ameazan con condicionar a actividade expositiva no recinto”.



La intervención, asegura la edila, fue solicitada en más de una ocasión en la comisión de Cultura haciendo hincapié, precisamente, en la celebración de la exposición que ha albergado la sala de Guillotinas de la Biblioteca Nacional de España, comisariada por Darío Villanueva y Carmen Becerra.

Aunque Dopico señala que el responsable de Cultura, José Antonio Ponte Far, reconoció la necesidad de tomar medidas urgentes para solucionar la situación "a menos de quince días de la inauguración da mostra", indica Montse Dopico, “non se tomou aínda ningunha medida e non se realizou ningunha intervención nin para limpar os canalóns nin as baixantes que provocan continuas inundacións cada vez que chove”.



Los socialistas reprochan al ejecutivo que las instalaciones culturales se encuentren abandonadas, cuando se anuncia que se quiere que el centro cultural Torrente Ballester se convierta en la primera sede del museo de Ferrol antes de verano.



Concluye Dopico con que “cubos recollendo as goteiras e trapos nas portas para impedir que a agua chegue ás salas de exposición non parecen o mellor reclamo para se converter en museo da cidade”, por lo que urgen a que aceleren los trabajos necesarios para garantizar que el Torrente Ballester reúna las condiciones para albergar piezas museísticas.