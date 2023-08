Denuncian la desaparición de los responsables de un centro de belleza sin pagar las nóminas

Perder el empleo, especialmente en plena época vacacional, puede ser una experiencia traumática. Sin embargo, esta incómoda situación no se compara con la que están viviendo las trabajadoras de un centro de belleza de Ferrol, que no solo se encontraron en el paro de la noche a la mañana, sino que vieron cómo, a la vuelta de unos días de descanso, su empresa ya no existía.



Así lo denunciaron hoy las afectadas, empleadas de Marilyn Nails, situado en el número 11 de la plaza de España, que cerró sus puertas sin aviso previo y sin ninguna clase de tramitación. “La jefa nos comunicó que iba a cerrar el local durante una semana porque tiene a una familiar enferma en Suiza y que tienen que operarla, así que nos dio una semana de vacaciones a todas las empleadas”, relata Mariana López, una de las trabajadoras. La gerente, señala la profesional, al parecer comunicó a la plantilla que, aprovechando el mencionado período, iba a instalar un sistema de aire acondicionado y “a cambiar algunas luces” y que por ello si veían el local cerrado no debían preocuparse.

El descubrimiento



Las supuestas vacaciones, detalla López, comenzaban el pasado sábado 29 de julio, para finalizar este mismo lunes. Sin embargo, una semana antes de la mencionada fecha, el día 1, el dueño del local se puso en contacto con esta trabajadora para preguntar precisamente si habían cerrado, a lo que ella respondió que no. Y es que, al parecer, el gerente del centro estético –al frente del negocio estaba una mujer, pero era su pareja quien figuraba como titular del alquiler– había llamado ese mismo día al propietario y, tras comentar que debían viajar a Suiza por un familiar enfermo y le dijo que dejaban las llaves en una farmacia cercana. Así, el dueño se dirigió a su local y tras acceder a su interior se encontró con que estaba completamente vacío.



De este modo, tras enterarse de las noticias, las empleadas trataron de ponerse en contacto con su jefa sin éxito, encontrándose todos los teléfonos fuera de servicio. Asimismo, salvo el perfil oficial de Facebook del negocio, la huella digital de la empresa en Internet prácticamente ha desaparecido, con su página web y de Instagram desactivadas y su reseña de Google reflejando que estaba cerrado permanentemente.

Trabajadoras desamparadas



Para agravar más la situación, denuncia López, los responsables del negocio no solo desaparecieron sin abonar lo que se adeudaba a la plantilla –además del finiquito y la compensación por despido sin aviso, tampoco se les pagaron las dos últimas nóminas–, sino que también continúan de alta en la Seguridad Social. Esto se traduce en que, o bien optan por solicitar una baja voluntaria –lo que las dejaría sin prestación por desempleo–, o tratan de resolver el asunto por la vía judicial –dado que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) solo puede aceptar una sentencia–, lo que prolongaría esta coyuntura durante aproximadamente un año y, de obtener otro empleo, constaría, de cara a la Seguridad Social, como que tienen dos fuentes de ingresos.



En cualquier caso, las afectadas ya han presentado las pertinentes denuncias en Inspección de Trabajo y en la Policía Nacional, pese a que, como señalan, ninguna supone una solución a corto y medio plazo.