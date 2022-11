Denuncian el abandono de las instalaciones de telefonía en la parroquia de Covas

La Asociación de Vecinos de Covas y la Comunidad de Montes de Covas y Esmelle han denunciado el abandono de las instalaciones de telefonía, propiedad de Movistar, en la zona de As Cabazas, donde se realizan eventos a lo largo del año como Nachiños Fest, Equiocio o pruebas deportivas como la del pasado fin de semana, el cross Joaquín Romero.

La peligrosidad que revisten los postes situados en la zona del Campo hicieron que estos días Protección Civil vallase la zona, para evitar riesgos de caída de alguno de los pilares, que están situados en la explanada en la que se celebran los actos y que, debido a la participación de numeroso público y deportistas, puso en alerta a la propiedad, que es la Comunidad de Montes de Covas y Esmelle.

Precisamente el presidente de la entidad, Manuel Sendón, explicó que no hay ningún interlocutor de la empresa de telefonía al que explicar el problema, que no es nuevo, y que no solo se refiere al estado de los postes sino a su ubicación. De hecho, los comuneros señalan que nunca se les consultó sobre la instalación en sus terrenos y, si bien no tiene problema en que se encuentren en propiedad de la comunidad de montes, consideran que lo lógico sería que se instalasen en el perímetro del mismo y no en una zona frecuentada y con eventos, que se ven interrumpidos por esos postes.

Tampoco han tenido comunicación para la instalación de fibra óptica a la que se ha procedido, por lo que muestran su impotencia al no contar con ningún interlocutor de la empresa telefónica.

Reclaman, por tanto, una conservación de las instalaciones y un cambio en el recorrido del trazado telefónico. l