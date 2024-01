La delegación de Ferrol del Isfas presta servicio a más de 13.600 personas

El Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Isfas) es para las personas vinculadas con Defensa su “seguridad social”. Aunque algunos cuentan también con otros servicios de salud de las distintas comunidades autonómas, el prestado por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) o mutuas como Muface o Mugeju, el personal militar de la ciudad naval tiene en el Isfas su referente.



La delegación ferrolana contaba hasta hace poco con una sede en la calle Real que se ha visto totalmente reformada y que, tras meses de trabajos, luce ya su nueva cara, más moderna, con mayor visibilidad y con toda la seguridad que ofrece una nueva obra. Mientras han durado las obras –exteriormente no figuran andamios ni cierres y se puede ver ya su cara final–, hasta que próximamente se vuelva a iniciar la actividad en la calle Real, el Isfas ha seguido, de forma continuada, prestando sus servicios en instalaciones del Arsenal de la Armada.

Servicio

Desde estas oficinas se atiende a diario a un colectivo que abarca el personal militar, la Guardia Civil, el personal estatutario del CNI y el personal civil de los cuerpos adscritos al Ministerio de Defensa, así como sus familiares o asimilados, siempre que reúnan los requisitos de convivencia, dependencia económica y no pertenencia a otro régimen de seguridad social.



Además de la asistencia sanitaria, se gestionan las prestaciones económicas en situaciones de incapacidad, prestaciones familiares, ayudas socio-sanitarias y otras ayudas sociales para este colectivo tan amplio en la ciudad naval.

De hecho, la delegación de Ferrol atiende nada menos que a 13.672 personas (un 34,64% del total de las de Galicia).



El Isfas cuenta en total con un despliegue territorial de 66 delegaciones, de las cuales seis se hallan en Galicia (A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo y Ferrol) para prestar servicio a un colectivo de 39.473 personas entre titulares y familiares.

Aunque las obras de reforma que permitirán prestar el servicio nuevamente en el centro de la ciudad todavía están a punto de concluirse, lo cierto es que los problemas con la sede anterior –está situado en un bajo, que da a las calles Real y Sánchez Barcáiztegui– se remontan a años atrás.

Periplo

Así, en el año 2020 se detectaron una serie de daños que obligaron a tomar la decisión de actuar para dar una solución estructural definitiva al desprendimiento de un segundo falso techo, cuya existencia se desconocía.



La obra se programó en verano de 2020, pero en enero del año siguiente, el negociado de Urbanismo del Concello de Ferrol la informó desfavorablemente, por no ajustarse a la normativa del momento, por lo que no se pudo adjudicar y se requirió una licencia, apuntando, insólitamente, que las instalaciones no habían tenido nunca licencia de actividad, pese a haberla realizado durante más de 30 años.



Con el fin de no demorar más el inicio de una solución definitiva para la delegación del Isfas en Ferrol, fue necesario llevar a cabo trabajos de demolición de falsos techos.



Una vez realizada esta actuación se procedió ya a elaborar un expediente para abarcar todo el proceso de adecuación del local y sus instalaciones para recuperar su uso.



De este modo, además de poner fin a los problemas del inmueble, se actuó para adaptar las instalaciones a la normativa actual de los centros de trabajo y atención al público.



Tal y como informa Defensa, se ha aprovechado también para devolver la coherencia original a la fachada, eliminando los elementos impropios introducidos en la misma y realizados de forma descoordinada, a lo largo de los años.