Cuatro playas de Ferrol y el lago de As Pontes conservan este año la Bandera Azul

Las banderas azules ondearán este verano en los mismos lugares en los que lo hicieron el año pasado: cuatro playas de Ferrol y el lago de As Pontes, que la tendrá por segundo año consecutivo, después de estrenarse en 2021. No hay novedades en Ferrolterra respecto a estos distintivos, otorgados por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor y que son un signo de calidad para los arenales, puertos deportivos, instalaciones ambientales y senderos.



En el caso de Ferrol, las playas con bandera azul serán de nuevo A Fragata-O Pareixal, Doniños, Esmelle y San Xurxo. En As Pontes, el ya citado lago que cubre el hueco de la mina y que se ha convertido en un atractivo turístico para la localidad.





El hueco de la mina pontesa, ahora lleno de agua, se ha convertido en un reclamo turístico para la localidad





Los criterios para recibir las banderas azules en playas y puertos deportivos incluyen tener una calidad de las aguas excelente y se atiende también a la accesibilidad y a la seguridad. La dotación de servicios, así como la gestión y la sustentabilidad de estos espacios forman parte también de los puntos que se tienen en cuenta para aceptar las solicitudes. Los centros azules, por su parte, deben fomentar la educación ambiental en el litoral, el conocimiento del entorno y las alternativas de ocio. Los senderos azules se otorgan en una convocatoria independiente que todavía no se ha fallado.